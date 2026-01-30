Slučaj je prijavljen Komunalnoj policiji, a očekuje se reakcija Veterinarske inspekcije kako bi se utvrdio uzrok uginuća
Plaža
UZNEMIRUJUĆE! UŽIČANI ZATEČENI PRIZOROM! Mrtve ptice pronađene u jazu na gradskoj plaži (FOTO)
Užičani koji su danas šetali gradskom plažu bili su zgranuti kada su u jazu, kanalu ispunjenom vodom, videli mrtvu patku i čaplju.
- Prvo sam video mrtvu patku gluvaru, a na pet koraka dalje je plutala mrtva čaplja. Pre dva do tri dana u gornjem delu plaže, gde su čamci, isto je bila mrtva patka. Baš mi je to sve sumnjivo, pa sam obavestio Komunalnu policiju – kaže Dragan F.
Da li je slučajnost ili su ptice zaražene, Užičani se nadaju da će odgovore dati Veterinarska inspekcija.
Uznemiravajuće fotografije:
Foto: DRF
Foto: DRF
