Užičani koji su danas šetali gradskom plažu bili su zgranuti kada su u jazu, kanalu ispunjenom vodom, videli mrtvu patku i čaplju.

- Prvo sam video mrtvu patku gluvaru, a na pet koraka dalje je plutala mrtva čaplja. Pre dva do tri dana u gornjem delu plaže, gde su čamci, isto je bila mrtva patka. Baš mi je to sve sumnjivo, pa sam obavestio Komunalnu policiju – kaže Dragan F.

Da li je slučajnost ili su ptice zaražene, Užičani se nadaju da će odgovore dati Veterinarska inspekcija.

Uznemiravajuće fotografije:

Foto: DRF

Foto: DRF