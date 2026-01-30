Slušaj vest

Užičani koji su danas šetali gradskom plažu bili su zgranuti kada su u jazu, kanalu ispunjenom vodom, videli mrtvu patku i čaplju.

- Prvo sam video mrtvu patku gluvaru, a na pet koraka dalje je plutala mrtva čaplja. Pre dva do tri dana u gornjem delu plaže, gde su čamci, isto je bila mrtva patka. Baš mi je to sve sumnjivo, pa sam obavestio Komunalnu policiju – kaže Dragan F.

Da li je slučajnost ili su ptice zaražene, Užičani se nadaju da će odgovore dati Veterinarska inspekcija.

Uznemiravajuće fotografije: 

Foto DRF - Mrtva čaplja.jpg
Foto: DRF

Foto DRF - Mrtva patka.jpg
Foto: DRF

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaPIJAN BEZ DOZVOLE NEPROPISNO PRETICAO: Uhapšen vozač (23) "audija" iz Užica
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.55_daacca54.jpg
InfoBizViseći most iznad ponora koji oduzima dah: Ovaj grad u Srbiji dobija spektakularnu pešačku atrakciju
shutterstock_2185364417.jpg
SrbijaKLJUČNA REKONSTRUKCIJA NA VODOVODNOJ MREŽI U UŽICU: Proizvodi se 400 litara u sekundi, a čak 200 se gubi zbog dotrajale mreže - restrikcije odlaze u prošlost
Darko Glišić
SrbijaSANIRA SE AKCIDENT NA TURSKOM POTOKU: Ministarstvo zaštite životne sredine se oglasilo saopštenjem - evo zbog čega je nastao kvar
Павков Суботица 6.jpg