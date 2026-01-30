Slušaj vest

U vremenu kada mnogi mladi ljudi beže sa sela u potrazi za lakšim životom, Andrijana Ivković iz Mužinca pokazuje da se dom i ispunjen život mogu graditi i tamo gde su koreni i mirisi detinjstva, na porodičnom imanju. Život na selu je težak za svaku ženu, a Andrijana je jedina u svom domaćinstvu. I svakodnevno dokazuje da posvećenost, rad i ljubav prema onome što se radi donose rezultate vredne divljenja.

Njenu porodicu čine suprug Saša i troje dece, od 15, 13 i 10 godina, i to je i uže i šire domaćinstvo. Andrijana je na prvom mestu majka i supruga koja priprema doručak, ručak, večeru, pere, pegla, čisti, ispraća u školu i dočekuje, prati domaće zadatake i pomaže oko učenja. Andrijana je sa Sašom i u štali kod krava, da nahrani, pomuze i napravi sir. I u oboru kod svinja i u dvorištu kod živine i zečeva. Andrijana vozi traktor, skuplja bale, ide u drva…ima i baštu na otvorenom i plastenik, cveće oko kuće i veliku kuću. I njen posao ne prestaje tu. Andrijana je zaposlena i radi u Sokobanji. U hotelu, kao poslastičar, piše Banjski žurnal.

"Teško je sve organizovati, posao, kuću, decu, ali uspevam. Moj dan počinje u šest, pola sedam, ujutru. Užina, deca, škola, posao, sve što je na redu tog dana, da li njiva ili bašta, sir da se podsiri…Ležem u tri, pola četiri, pa iz početka. Uspeh je u dogovoru i što poslove ne delimo na muške i ženske", kaže Andrijana.

Ne priča nam da se žali niti se hvali. Priča s ljubavlju i sa osmehom.Andrijanin osmeh je njen zaštitni znak. Sa osmehom je gostovala na nacionalnim televizijama, u emisijama "Prelo u našem sokaku" i "Šarenica", sa osmehom je primila nagradu kao pobednica Zlatnih ruku 2025 i još puno plaketa i zahvalnica sa gastro-manifestacija i sokobanjskih i u okolini. Kruna prošlogodišnjih lepih dešavanja je i učešće u serijalu "Kuhinja moga kraja" i Andrijana s nestrpljenjem očekuje emitovanje tog ciklusa.

"Volim manifestacije, takmičenja, da pokažem ono što znam, da to bude domaće i nije mi teško. Za Zlatne ruke sam pripremila 24 različitih stvari, što jela što kolača. Za gostovanje u "Prelu" pripremala sam belmuž, iz mog svrljiškog kraja i svi su bili oduševljeni. U "Šarenici" sam predstavila kolače. "Kuhinja moga kraja" je predivno iskustvo, lepo druženje i prilika da vidim druge krajeve i običaje. Ne idem zbog nagrada, one su dokaz da sam na dobrom putu i ponosna sam na njih, ali volim da pratim dešavanja, da vidim šta se radi, kako se radi, šta je novo, da bih sebe unapredila i sledeći put bila još bolja" objašnjava Andrijana.

Andrijana je s ponosom postala deo turističke gastro-ponude Sokobanje. Spajanjem tradicije i moderne tehnologije, starih recepata i novih sastojaka i ukusa, ona pravi svoje kolače i svoje mesto na velikom i konkuretnom tržištu slatkiša.

"Moji kolači su mirisi mog detinjstva, to sam htela da zadržim u njima. Recepti moje bake i majke, ljubav s kojom su nam mesile, toplina i miris kuhinje, to sam htela da i moja deca osete, da moj dom tako miriše i njima oboji detinjstvo. Kada sam počela da radim u hotelu još više sam zavolela pravljenje kolača, završila sam i za poslastičara i dobila diplomu i priča je počela da se širi. Sada polako gradim posao, koristim kvalitetne sastojke, one prave, domaće, kombinujem sa modernim, pratim trendove, želim da mušterije budu zadovoljne, da dobiju to što naruče. Ali, u osnovi svega je ljubav" kaže Andrijana.

I dok dečaci Matija i Mladen pomažu tati, ćerka Nevena je sa njom i u kuhinji i na gostovanjima i manifestacijama:

"Moja Nevena je moja desna ruka. Iako mala, velika je pomoć, ona je moja naslednica i što se tiče kolača i svega.

Andrijana je dokaz da žena na selu može biti i domaćica i preduzetnica i čuvar porodice i tradicije. Njena energija, odlučnost i ljubav prema životu na selu inspiracija su mnogim mladim ženama koje traže svoje mesto. Ona pokazuje da se uspeh ne meri samo brendiranom garderobom i kancelarijama, već i prvim zracima sunca koji obasjaju štalu, toplim pogledom muža kada se umoran vrati s njive, dečjom grajom dok hrane živinu i zečeve, i osećajem ponosa kad vidi plodove svog rada.