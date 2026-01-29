Slušaj vest

U okviru završnih aktivnosti Mobilnog tima za inkluziju Roma i Romkinja u Kragujevcu za 2025. godinu, u Skupštini grada partnerima, predstavnicima obrazovnih, zdravstvenih i ustanova socijalne zaštite, predstavljeni su rezultati rada u oblasti unapređenja položaja i očuvanja kulturnog identiteta Roma i Romkinja. Organizatori i partneri na projektu tom prilikom apostrofirali su znanje, vaspitanje, toleranciju i čovekoljublje.

Dušan Aleksić, član Gradskog veća za obrazovanje, pozdravljajući učesnike završne aktivnosti Mobilnog tima za inkluziju Roma i Romkinja za 2025. godinu, naglasio je da inkluzivno obrazovanje predstavlja osnovu pravednog i održivog društva, u kojem svako dete treba da bude prihvaćeno, podržano i ohrabreno da razvija svoje potencijale bez obzira na poreklo, kulturni identitet ili bilo koju drugu različitost. Posebno je istakao značaj rada Mobilnog tima i saradnje gradskih službi, obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih ustanova u boljem uključivanju dece u obrazovni sistem, kao i ulogu predškolskih ustanova i škola u ranom razvoju tolerancije i izgradnji inkluzivnog okruženja.

1/5 Vidi galeriju Kragujevac: Predstavljeni rezultati Mobilnog tima za inkluziju Roma i Romkinja u 2025. Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

- U vrtićima, učionicama i zajedničkim aktivnostima najmlađi uče da smo svi jednako vredni, a tu se postavljaju temelji budućeg društva, poručio je Aleksić i naglasio da će Grad Kragujevac nastaviti da ulaže u obrazovanje, inkluzivne programe i jačanje međusektorske saradnje.

- Grad Kragujevac je dugogodišnji primer dobre prakse u oblasti socijalne inkluzije i podrške marginalizovanim grupama. Kao posebna podrška deci sprovedene su različite mere i aktivnosti od jačanja kapaciteta, radionica i nabavka opreme, rekao je Dušan Jovanović, savetnik za socijalnu inkluziju Stalne konferencije gradova i opština, podsetivši da je reč o IPA programu koji sa jedinicama lokalne samouprave sprovodi SKGO, a finansira EU.

- Rezultate i uspešnost programa predstavljamo uključujući novu generaciju mališana pripremnog predškolskog programa, rekla je dr Gordana Damnjanović, pomoćnica gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava.

- Saradnja predškolskih ustanova čiji je osnivač grad i OŠ ''Mirko Jovanović'', Odeljenja za ljudska i manjinska prava, rodnu ravnopravnost i prevenciju trgovine ljudima uz partnersku podršku i pomoć SKGO promoviše zajednicu punu tolerancije, razumevanja i inkluzije bez isključenosti i sveopšteg prihvatanja, poručila je ona.

Uz podršku vaspitača, nastavnika i članova Mobilnog tima, mališani predškolskih ustanova ''Nada Naumović'' i ''Đurđevdan'' i OŠ ''Mirko Jovanović'' izveli su muzičko dramski program sa istaknutim temama obrazovanja, kulture, tolerancije i poštovanja različitosti.