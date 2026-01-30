Slušaj vest

Prema podacima gradskog Odeljenja za društvene delatnosti do sada je za finansijsku podršku grada u procesu VTO, stiglo 67 zahteva, a uskoro će biti raspisan i ovogodišnji konkurs.

Za tu svrhu je prve godine u lokalnom budžeta bilo predviđeno pet, svih narednih po šest miliona dinara, ali se pokazalo da do sada nikada nisu utrošena sva sredstva. Lani je potrošen 4,1 milion dinara, pa je nedavno odlučeno da ponovo za tu svrhu bude namenjeno pet miliona, što je, ocenjuje se, sasvim dovoljno za te potrebe.

Loznica je sa podrškom za VTO počela od sredine 2020. godine, a prvobitnu odluku je menjala i poboljšavala. Tako je od početka važenja ove mere starosna granica za VTO bila na 45 godina za žene, u odnosu na tadašnjih 43 Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, da bi je onda država pomerila za dve godine naviše.

Od 2024. šansu da putem VTO postanu roditelji u Loznici imaju žene koje nisu navršile 47 godina u momentu podnošenja zahteva, umesto dotadašnjih 45, podnosioci osim bračnih, ili vanbračnih parova mogu biti i žene bez partnera, a dovoljno je i da samo jedan partner duže od tri godine ima prebivalište na teritoriji Loznice.

U gradskom Odeljenju za društvene delatnosti ocenjuju da se kao ispravan potez pokazalo pomeranje starosne granice jer je omogućilo da više parova ostvari pravo na podršku. Dve pretposlednje žene koje su postale majke imaju 47, poslednja više od 40, a značajno je i što loznička odluka omogućava neograničen broj pokušaja VTO, a maksimalan iznos po zahtevu je 350.000 dinara.

Prve godine uvođenja finansiranja VTO o trošku grada javilo se 16 parova i potrošen je gotovo sav novac, 2021. jedanaest, naredne je podrška pružena za osam, a 2023. šest, pretprošle je stiglo 11 zahteva, a prošle je novac dobilo 15 parova, ali još uvek svi nisu otišli na VTO. Inače, svi parovi ne traže maksimalan iznos novca, procedura ne košta za sve isto, već zavisi od niza faktora, a bilo je i onih koji su dobili podršku za prvo, ali i drugo dete.