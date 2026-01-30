Slušaj vest

Na putevima koji vode ka vikend naseljima i prigradskim mestima, ali i ka zimskim turističkim centrima očekuje se veći broj vozila u drugoj polovini dana jer je pred nama vikend, navodi se u saopštenju AMSS.

U pojedinim delovima zemlje vozače očekuju otežani uslovi u saobraćaju. Biće pretežno oblačno sa kišom, dok se u planinskim krajevima prognoziraju snežne padavine.

Vozačima se savetuje oprezna vožnja, prilagođena brzina uslovima na putu i obavezna zimska oprema.

Od 1. novembra do 1. aprila, po Zakonu o bezbednosti u saobraćaju ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, vozači moraju da imaju sva četiri zimska pneumatika, podseća AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja vozila na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima.