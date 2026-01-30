NA POJEDINIM PRELAZIMA ČEKA SE 2 SATA, NA DRUGIM PO SAT VREMENA Presek stanja na granicama tokom večeri
Na putevima koji vode ka vikend naseljima i prigradskim mestima, ali i ka zimskim turističkim centrima očekuje se veći broj vozila u drugoj polovini dana jer je pred nama vikend, navodi se u saopštenju AMSS.
U pojedinim delovima zemlje vozače očekuju otežani uslovi u saobraćaju. Biće pretežno oblačno sa kišom, dok se u planinskim krajevima prognoziraju snežne padavine.
Vozačima se savetuje oprezna vožnja, prilagođena brzina uslovima na putu i obavezna zimska oprema.
Od 1. novembra do 1. aprila, po Zakonu o bezbednosti u saobraćaju ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, vozači moraju da imaju sva četiri zimska pneumatika, podseća AMSS.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja vozila na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima.
Teretna vozila na (TMV) terminalima na izlazu iz Srbije zadržavaju se na graničnim prelazima Kelebija 60 minuta, Batrovci 180 minuta, Gradina 150 minuta i na ulazu u Srbiju na Gradini 180 minuta.