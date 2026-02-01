Odbornici su sredinom decembra odlučili da roditelj-negovatelj imaju pravo na mesečnu novčanu naknadu na teritoriji Grada Loznice, koja će biti jednaka minimalnoj zaradi u Republici Srbiji, uvećanoj za iznos doprinosa obaveznog osiguranja, obračunatoj po najnižoj mesečnoj osnovici za plaćanje doprinosa penzionog i socijalnog osiguranja za tekuću godinu. Kako je tada u obrazloženju odluke kazala Tanja Glišić, načelnica gradskog Odeljenja za društvene delatnosti, postoje roditelji za koje ne postoji radno vreme, smena traje 24 sata, ne odlaze na posao, ali rade najteži posao, brinu o bolesnom detetu.

Ovo pravo utvrđuje se jednom roditelju koji živi sa detetom i nepodsredno neguje dete sa smetnjama u razvoju koje je, u zadovoljenju svojih osnovnih životnih potreba, potpuno zavisno od pomoći i nege drugog lica, ili dete kojem je zbog održavanja života neophodno pružanje specifične nege izvođenjem medicinskih, odnosno tehničkih zahvata za koje je roditelj osposobljen, a zbog te nege nije u mogućnosti da radi i ostvaruje prihode. Odeljenju za društvenu delatnost podnosi se zahtev, razmatra ga komisija od najmanje pet članova, a među njima su pravnik, defektolog i lekar specijalista. Rok za odlučivanje je 30 dana od podnošenja zahteva. Pravo na mesečnu novčanu naknadu roditelju-negovatelju ne isključuje pravo deteta i roditelja na druge vrste pomoći i podrške grada Loznice iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. Kako je objašnjeno roditelju-negovatelju, isplaćuje se njegova mesečna naknada, a deo naknade koji se odnosi na obavezno osiguranje na račun PIO fonda. Ukoliko je u porodici više dece sa takvim potrebama samo za jedno se može ostvariti novčana naknada. Neki od uslova za ostvarenje prava su da je roditelj državljanin Srbije, najmanje tri godine ima prijavljeno prebivalište na teritorije Loznice, kao i da je nezaposlen jer zbog nege i brige o detetu ne može da radi. U ovogodišnjem gradskom budžetu obezbeđeno je 12 miliona dinara za ovu namenu.