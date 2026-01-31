Srbija
AMSS OBJAVIO STANJE NA GRANICAMA TOKOM VEČERI Bez gužvi na prelazima, kamioni čekaju sat vremena na Batrovcima
Slušaj vest
Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok kamioni čekaju sat vremena samo za izlaz iz Srbije na Batrovcima, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
AMSS je upozorio vozače da će povremeno slaba kiša na putevima u Vojvodini i Timočkoj Krajini doneti klizave kolovoze, dok se na jugoistoku očekuje susnežica, a u brdsko planinskim predelima slab sneg.
U ostalim krajevima Srbije vozače će, kako su naveli, pratiti dobri vremenski uslovi, slični prethodnim danima sa intenzitetom saobraćaja koji je uobičajen za prvi dan vikenda.
Prohodnost puteva je dobra i ka zimskim centrima, na kojima ima snega mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara.
Reaguj
Komentariši