Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok kamioni čekaju sat vremena samo za izlaz iz Srbije na Batrovcima, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

AMSS je upozorio vozače da će povremeno slaba kiša na putevima u Vojvodini i Timočkoj Krajini doneti klizave kolovoze, dok se na jugoistoku očekuje susnežica, a u brdsko planinskim predelima slab sneg.

U ostalim krajevima Srbije vozače će, kako su naveli, pratiti dobri vremenski uslovi, slični prethodnim danima sa intenzitetom saobraćaja koji je uobičajen za prvi dan vikenda.