Povodom obeležavanja Dana grada, svi građani Novog Sada će 1. februara 2026. godine moći da koriste gradski javni prevoz bez naplate karata.

Kako navode iz JGSP "Novi Sad", besplatan prevoz se odnosi isključivo na linije unutar teritorije grada Novog Sada.

Za putnike koji se kreću na međumesnim linijama ka opštinama Beočin, Sremski Karlovci, Temerin, Irig i Inđija, karte će se naplaćivati po važećem cenovniku.

