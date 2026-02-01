Srbija
SPREČENA KATASTROFA NA NAPLATNOJ STANICI UB: Zaposleni uočili vatru na kamionu koji je prevozio pelet, brzom reakcijom zaustavljeno širenje vatre (VIDEO)
Na naplatnoj stanici Ub večeras je izbio požar na kamionu koji je prevozio pelet, čije širenje je sprečeni brzom reakcijom vatrogasaca, kao i zaposlenih na putničkom terminalu Ub.
Naime, kako se vidi na snimku, u jednom trenutku buknula je vatra u predelu točka kamiona koji je prevozio pelet.
Zahvaljujući brzoj intervenciji zaposlenih na naplatnoj stanici, kao i vatrogasaca, požar je ugašen, preneo je 192.
Kurir.rs
