Na naplatnoj stanici Ub večeras je izbio požar na kamionu koji je prevozio pelet, čije širenje je sprečeni brzom reakcijom vatrogasaca, kao i zaposlenih na putničkom terminalu Ub.

Naime, kako se vidi na snimku, u jednom trenutku buknula je vatra u predelu točka kamiona koji je prevozio pelet.

Zahvaljujući brzoj intervenciji zaposlenih na naplatnoj stanici, kao i vatrogasaca, požar je ugašen, preneo je 192.

