NOVI SAD PROSLAVIO 278. ROĐENDAN Besplatan gradski sadržaj, velika priznanja i šahovski talenat za istoriju
Novi Sad slavi 278. rođendan, u znak sećanja na 1748. godinu, kada je dobio status slobodnog kraljevskog grada u Habsburškoj monarhiji. Na svečanoj akademiji u Srpskom narodnom pozorištu, prestižno gradsko priznanje - Februarska nagrada, dodeljena je šahisti Leonidu Ivanoviću.
Svečanom poveljom carice Marije Terezije Novi Sad dobija ime, status slobodnog grada i grb. Građani su slobodu platili 80.000 tadašnjih forinti, čime su stekli samoupravu, široka prava i mogućnost za kulturni i ekonomski razvoj.
"Nastavićemo odlučnu borbu za privlačenje stranih investicija. Borićemo se za svako novo radno mesto i za dolazak novih tehnologija koje će obezbediti stabilan razvoj i sigurnu budućnost za Novi Sad. Ulagaćemo u energetsku sigurnost u razvoj saobraćanje infrastrukture", rekao je Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada.
Februarska nagrada i simbol grad - golubica, ove godine u rukama proslavljenog desetogodišnjeg šahiste. Leonid je višestruki prvak Vojvodine i Srbije, a ušao je i u istoriju šaha kao najmlađi igrač koji je pobedio velemajstora u klasičnoj partiji.
"Imam tu privilegiju da živim u ovakvom predivnom gradu, Novom Sadu, i da sam član najstarijeg šahovskog kluba u celoj Srbiji, to je Novosadski šahovski klub, i da igram ono što volim, a to je šah. I da za to još dodatno budem nagrađen", kaže Leonid Ivanović, dobitnik Februarske nagrade.
Rođendan je proslavljen i u Gradskoj kući prijemom delegacija gradova pobratima i prijatelja.
Gradski prevoz, ulazi na klizalište i bazene, muzeje, galerije i kulturne institucije su besplatni, a sve bebe rođene u Betaniji 1. februara, dobiće poklon od grada od 300.000 dinara.