Slušaj vest

Novi Sad slavi 278. rođendan, u znak sećanja na 1748. godinu, kada je dobio status slobodnog kraljevskog grada u Habsburškoj monarhiji. Na svečanoj akademiji u Srpskom narodnom pozorištu, prestižno gradsko priznanje - Februarska nagrada, dodeljena je šahisti Leonidu Ivanoviću.

Svečanom poveljom carice Marije Terezije Novi Sad dobija ime, status slobodnog grada i grb. Građani su slobodu platili 80.000 tadašnjih forinti, čime su stekli samoupravu, široka prava i mogućnost za kulturni i ekonomski razvoj.

"Nastavićemo odlučnu borbu za privlačenje stranih investicija. Borićemo se za svako novo radno mesto i za dolazak novih tehnologija koje će obezbediti stabilan razvoj i sigurnu budućnost za Novi Sad. Ulagaćemo u energetsku sigurnost u razvoj saobraćanje infrastrukture", rekao je Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada.

Februarska nagrada i simbol grad - golubica, ove godine u rukama proslavljenog desetogodišnjeg šahiste. Leonid je višestruki prvak Vojvodine i Srbije, a ušao je i u istoriju šaha kao najmlađi igrač koji je pobedio velemajstora u klasičnoj partiji.

"Imam tu privilegiju da živim u ovakvom predivnom gradu, Novom Sadu, i da sam član najstarijeg šahovskog kluba u celoj Srbiji, to je Novosadski šahovski klub, i da igram ono što volim, a to je šah. I da za to još dodatno budem nagrađen", kaže Leonid Ivanović, dobitnik Februarske nagrade.

Rođendan je proslavljen i u Gradskoj kući prijemom delegacija gradova pobratima i prijatelja.