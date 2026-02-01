Slušaj vest

Jedan skijaš povređen je danas usled lavine na Brezovici, rekao je menadžer tog skijaškog centra, Ardijan Gražda.

On je saopštio da je stanje povređene osobe dobro i da je zadobio samo lakše povrede, prenosi Kljan Kosova.

Veb-sajt Brezovica Info objavio je da je troje ljudi skijalo van zvaničnih staza, i da se sumnja da je to izazvalo lavinu u kojoj je jedna osoba povređena.

Svi skijaši i snouborderi se, kako je navedeno u istom saopštenju, pozivaju da koriste samo zvanične i obeležene staze iz bezbednosnih razloga.