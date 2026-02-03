Slušaj vest

Grad Kruševac posebnu pažnju poklanja nagrađivanju mladih talenata, što je samo jedan od oblika pomoći i podrške omladini željnoj znanja i obrazovanja. Gradska uprava je nagradila dvadesetsedmoro najuspešnijih učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola grada Kruševca i 8 studenata koji su prošlu školsku godinu, nakon položenih svih ispita, završili sa prosečnom ocenom 10,00.

Studenti su nagrađeni diplomom, novčanom nagradom u visini od po 20.000 dinara i knjigom naslova Sabrana dela Jovana Dučića, a učenici su dobili diplomu, novčanu nagradu u iznosu od po 15.000 dinara, i knjigu "Nemanjići", kao i primerak postera sa fotografijama najboljih učenika. Učenici i studenti su nagrađeni i besplatnom godišnjom kartom za praćenje programskih sadržaja javnih ustanova čiji je osnivač grad Kruševac.

Svetosavskim dobitnicima nagrada obratio se gradonačelnik Ivan Manojlović.

- Neka vam ove nagrade budu podsetnik da istinsko znanje dolazi kroz ljubav prema učenju, ali i poštovanju drugih, kao što je učio i naš svetitelj. Svetosavska nagrada je potvrda da ste na pravom putu. Vaš uspeh je dokaz vaše istrajnosti i predanosti , ali i inspiracija za sve druge, da ulažu u svoje znanje, da ne odustaju od svojih ciljeva i da veruju u snagu obrazovanja. Zahvaljujem se roditeljima i svima koji vas podržavaju i motivišu da budete još bolji.

Pomoćnik gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić uručila je nagrade studentima, koji su u školskoj 2024/2025. godini položili sve ispite sa prosekom 10,00.

Svetosavski studenti su: Milica Rakić, studentkinja 4. godine osnovnih akademskih studija srbistike Filozofskog fakulteta u Nišu, Milica Gajić, studentkinja 3. godine Medicinskog fakulteta u Nišu, Ilija Vojinović, student 3. godine integrisanih osnovnih i master akademskih studija drugog stepena Medicinskog fakulteta u Beogradu, Dragana Ognjanović, studentkinja 6. godine integrisanih osnovnih i master akademskih studija drugog stepena Medicinskog fakulteta u Beogradu, Maja Pecić, studentkinja 6. godine integrisanih osnovnih i master akademskih studija drugog stepena Medicinskog fakulteta u Beogradu, Jovana Dinić, studentkinja 6. godine integrisanih osnovnih i master akademskih studija drugog stepena Medicinskog fakulteta u Beogradu, Ana Matić, studentkinja 1. godine doktorskih akademskih studija na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu i Marija Aksić, studentkinja 1. godine master akademskih studija, na studijskom programu muzička teorija na Fakultetu umetnosti u Nišu.

Gradonačelnik Ivan Manojlović uručio je nagrade najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola.

Nagrađeni su učenici: Sofija Jokanović, učenica 8. razreda OŠ ,,Jovan Popović“, Marko Baltić, učenik 8. razreda OŠ ,,Dositej Obradović“, Mihajlo Janić, učenik 8. razreda OŠ ,,Dragomir Marković“, David Agatonović, učenik 8. razreda OŠ ,,Nada Popović“, Đorđe Stefanović, učenik 8. razreda OŠ ,,Branko Radičević“, Janko Milosavljević, učenik 8. razreda OŠ ,,Jovan Jovanović Zmaj“, Viktor Rakić, učenik 8. razreda OŠ ,,Vuk Karadžić”, Ognjen Matić, učenik 8. razreda OŠ ,, Vladislav Savić Jan “ Parunovac i Natalija Vasić, učenica 8. razreda OŠ ,, Velizar Stanković Korčagin“ Veliki Šiljegovac

Nagrađeni su i: Nina Dimitrijević, učenica 8. razreda OŠ ,, Stanislav Binički“ Jasika, Dunja Lučić, učenica 8. razreda OŠ ,, Despot Stefan“ Gornji Stepoš, Pavle Čolić, učenik 8. razreda OŠ ,, Brana Pavlović“ Konjuh, Đorđe Trajković, učenik 8. razreda OŠ ,,Sveti Sava“ Čitluk, Nina Vranjanac, učenica 8. razreda OŠ ,,Žabare“ Žabare, Viktor Tamburić, učenik 8. razreda OŠ ,,Strahinja Popović“ Dvorane, Helena Stanković, učenica 8. razreda OŠ ,,Knez Lazar“ Veliki Kupci, Nikolina Veljković, učenica 8. razreda OŠ ,, Vasa Pelagić“ Padež i Bogdan Stolić, učenik 6. razreda Osnovne muzičke škole ,,Stevan Hristić“.



Priznanje su primili i: Đorđe Marković, učenik 8. razreda Osnovne škole ,,Veselin Nikolić“, Lana Mitrović, učenica 4. razreda – Gimnazije, Danilo Lazić, učenik 4. razreda – Prve tehničke škole, Irena Simonović, učenica 4. razreda – Ekonomsko – trgovinske škole, Dušan Ristić, učenik 4. razreda – Srednje muzičke škole ,,Stevan Hristić“, Anđela Ivković, učenica 4. razreda – Hemijsko – tehnološke škole, Elena Cakić, učenica 4. razreda Politehničke škole ,,Milutin Milanković“, Lana Knežević, učenica 4. razreda Medicinske škole i Teodora Milenković, učenica 3. razreda, Srednje škole ,,Veselin Nikolić“

U ime nagrađenih učenika zahvalio se Đorđe Trajković, učenik 8. razreda OŠ ,,Sveti Sava“ u Čitluku.

- Ova nagrada je podsetnik da put obrazovanja nije samo sticanje ocena i diploma, već i izgradnja karaktera. Upravo zato Svetosavska nagrada za nas predstavlja podsticaj da i mi istrajemo na svom putu učenja, svesni da znanje ima pravu vrednost tek onda kada se deli i koristi za dobro zajednice. Zahvalni smo gradu Kruševcu što prepoznaje i nagrađuje trud i znanje mladih. Ovakva priznanja su snažan podsticaj da ostanemo posvećeni učenju i da jednog dana stečeno znanje vratimo svom gradu i društvu.

Đorđe Trajković uručio je gradonačelniku poster sa fotografijama najboljih učenika koji krasi i reklamni pano u centru grada, kod Spomenika kosovskim junacima, a posteri su postavljeni i ispred zgrade Gradske uprave.

U programu je učestvovao i hor Srednje muzičke škole „Stevan Hristić“, na čelu sa nastavnicom Radmilom Počanić.