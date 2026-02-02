Slušaj vest

Posle gotovo tri decenije od njenog postavljanja bista Veselina Misite, oficira Vojske Kraljevine Jugoslavije (VKJ) koji je predvodio ustanike 31. avgusta 1941. kada su oslobodili Loznicu od Nemaca preseljena je u centar grada, u blizini mesta njegove pogibije.

Time je u delo sprovedena inicijativu građana koju je Gradsko veće prihvatilo sredinom leta prošle godine.

Bista je kompletna premeštena sa platoa ispred prostorija SRS, u Ulici Vere Blagojević, na Trg Vuka Karadžića u centru grada gde je pre više od osam decenija poginuo mladi potpukovnik. Prema rečima Marka Jovanovića, člana Veća, ta lokacija primerena je značaju Misitine žrtve i činjenice da je Loznica bila prvi oslobođeni grad od nemačke okupacije u tada porobljenoj Evropi i da treba da bude na mestu mnogo vidljivijem Lozničanima i gostima grada.

O Misiti koji je poginuo tokom borbe predvodeći ustanike u napadu na kafanu iz koje su pucali Nemci i prvom oslobođenju Loznice u Drugom svetskom ratu počelo je da se govori tek devedesetih godina prošlog veka, posle decenija ćutanja o tom događaju.

Tada su na gradskom groblju izvođeni radovi pa je morala da se uradi Misitina ekshumacija i pokrenuta je priča o njemu i događajima iz 1941. godine. Seriju intervjua sa svedocima oslobođenja Loznice uradila je tada Zorica Višnjić, novinarka nekadašnjeg Radio Podrinja, a loznički radikali su 1998. pokrenuli inicijativu za podizanje biste potpukovniku Misiti. Sa time se nije složila tadašnja vlast, čak je bilo pokušaja uklanjanja biste, inače, rada akademskog vajara Ostoje Gordanića Balkanskog, ali je ona ipak opstala i sve do sada bila u Ulici Vere Blagojević.

Inače, Misita je u 33. godini postao najmlađi major VKJ, u 37. potpukovnik, a govorio je francuski, nemački i češki jezik. Bio je odlikovan više puta, a posle pogibije i ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima Prvog stepena i posmrtno unapređen u čin pukovnika. Prema svedočenjima učesnika oslobođenja, on je pre napada Nemcima na nemačkom jeziku poslat ultimatim u kome je tražena njihova predaja.

Ustanici su predvođeni Misitom izveli napad i oslobodili varoš. Loznica je postala prvo veće oslobođeno mesto u Evropi te 1941, do tada, kažu istoričari, nigde nije poražena nijedna nemačka vojna jedinica, a zarobljena su 93 nemačka vojnika. Bila je slobodna 40 dana, a Nemci su 11. oktobra 1941. po povratku, Loznicu poštedeli odmazde zbog dobrog ophođenja prema njihovim zarobljenim vojnicima, ali su zato izvršili stravične zločine nad civilima po selima Jadra.

Misita od pre devet godina ima ulicu na Lagatoru, a sada se i njegova bista nalazi u strogom centru grada.