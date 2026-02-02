Slušaj vest

Zabeleli su se travnjaci, krošnje drveća, krovovi automobila, ali se pahulje nisu zadržavale na kolovozima koji su jedino vlažni, pa vožnju treba uskladiti sa uslovima na putevima u lozničkom kraju.

Loznica je u sedam sati jutros osvanula na minus jedan, da bi sat kasnije bilo malo svežije - minus dva, dok je jutros izmerena visina snežnog pokrivača bila četiri santimetra.

Sneg u Loznici, februar 2026. Foto: Kurir/T.Ilić

Sneg je iznervirao najviše vozače, pogotovo one koji su jutros pre polaska na posao i paljenja svojih četvorotočkaša morali da ih
očiste od snega.

Sudeći po najavi meteorologa i sutra Lozničane očekuje sveže jutro sa minimalnih tri ispod nule, ali će zato tokom dana biti mnogo prijatnije jer će živa ići do desetog podeoka u plusu, a vreme biti malo i umereno oblačno.

Do kraja sedmice očekuje se značajniji porast temperature, a optimisti veruju da, što se tiče zime, u februaru neće važiti ona da se po jutru dan poznaje i da su ove pahulje, koje jutros ne padaju, samo "u prolazu".

Kurir.rs

