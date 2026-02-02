Sneg koji je padao od juče popodne i celu noć prekrio je krovove kuća u Užicu, a na Zlatiboru i Tari je dostigao visinu i do nekoliko centimetara.
Srbija
OPET SE ZABELELI I UŽICE I ZLATIBOR! Na Tari napadalo već nekoliko centimetara (FOTO)
Slušaj vest
Sneg koji je padao od juče popodne i celu noć prekrio je krovove kuća u Užicu, a na Zlatiboru i Tari je dostigao visinu i do nekoliko centimetara.
Svi putevi su prohodni, ali se vozači upozoravaju na oprez zbog mestimične poledice na kolovozima.
Sneg Zlatibor, Tara, Užice februar 2026. Foto: Kurir/Z.G, Kurir/Z.G.
Vidi galeriju
Raskvašenog snega do pet centimetara ima na pojedinim deonicama puteva prvog prioriteta na Zlatiboru i Tari.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši