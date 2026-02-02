Slušaj vest

Sneg koji je padao od juče popodne i celu noć prekrio je krovove kuća u Užicu, a na Zlatiboru i Tari je dostigao visinu i do nekoliko centimetara.

Svi putevi su prohodni, ali se vozači upozoravaju na oprez zbog mestimične poledice na kolovozima.

Sneg Zlatibor, Tara, Užice februar 2026.  Foto: Kurir/Z.G, Kurir/Z.G.

Raskvašenog snega do pet centimetara ima na pojedinim deonicama puteva prvog prioriteta na Zlatiboru i Tari.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaZABELELA SE LOZNICA: Tokom noći napadala 4 centimetra snega (FOTO)
LOZNICA - Februarski sneg.JPG
DruštvoGDE I KOLIKO TAČNO U OVOM TRENUTKU IMA SNEGA U SRBIJI? Vozače stavlja na muke! AMSS: Otežani uslovi vožnje u planinskim predelima, na severu i istoku zemlje
sneg
DruštvoDanas sneg u ovim mestima, a onda stiže i opasna pojava: Ledara se uskoro vraća u Srbiju kroz "bečka vrata" Detaljna prognoza Ristića za februar - MAPE
Ivan Ristić
DruštvoSNIMCI I SLIKE KOJI POKAZUJU SVU SNAGU SNEŽNE VEJAVICE KOJA JE OKOVALA SRBIJU Evo kakva je trenutna situacija! Prekriveni putevi, zavejan "Miloš Veliki"
collage.jpg
DruštvoPočeo sneg u Beogradu, ali i u ostalim delovima Srbije! Zemlja se ledi od juga ka severu, a preti nam još jedna opasna pojava, ovo je nova vremena prognoza
shutterstock_1592993818.jpg
DruštvoSneg i poledica u Srbiji, JP "Putevi Srbije" izdalo hitno upozorenje: Poseban oprez na putevima u blizini ovih gradova, tokom noći poledica i magla
zeleznik-sneg-beograd-kolaps-saobracaj-foto-kurir-n.-jokic-1.jpg