TRI UČENIKA DOBILA PRIZNANJE: U Tovariševu obeležena školska slava Sveti Sava
U Osnovnoj školi "Mileta Protić“ u Tovariševu je 27. januara tradicionalno obeležena školska slava Sveti Sava.
Nakon verskog obreda i sečenja slavskog kolača, učenici su svečanom priredbom i prigodnim programom odali počast velikom srpskom prosvetitelju i svom zaštitniku. Značajno priznanje „Svetosavsko dete“, za sticanje znanja, odgovornost, prijateljstvo i duhovne vrednosti dobila su tri učenika.
To su učenice četvrtog razreda Miljana Ilin i Gorana Popov i učenik osmog razreda Marko Protić. Zaposleni u školi su tom prilikom čestitali deci na priznanju sa željama da se i dalje razvijaju u duhu pravih vrednosti.
