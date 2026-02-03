Slušaj vest

U Osnovnoj školi "Mileta Protić“ u Tovariševu je 27. januara tradicionalno obeležena školska slava Sveti Sava.

Nakon verskog obreda i sečenja slavskog kolača, učenici su svečanom priredbom i prigodnim programom odali počast velikom srpskom prosvetitelju i svom zaštitniku. Značajno priznanje „Svetosavsko dete“, za sticanje znanja, odgovornost, prijateljstvo i duhovne vrednosti dobila su tri učenika.

To su učenice četvrtog razreda Miljana Ilin i Gorana Popov i učenik osmog razreda Marko Protić. Zaposleni u školi su tom prilikom čestitali deci na priznanju sa željama da se i dalje razvijaju u duhu pravih vrednosti.

Kurir.rs/BAP

