U Narodnoj biblioteci u Aleksandrovcu predstavljen je Zbornik „Gde je grozd tu je pesma“ i uručene nagrade najvrednijim čitaocima, a povodom 154 godina Kožetinske čitaonice. Svečanost povodom Dana Narodne biblioteke otpočela je pesmom koju je napisala i u čast rođendana ustanove kazivala vaspitačica Violeta Lazarević.

O istorijatu jedne od najstarijih čitaonica u Rasinskom okrugu govorila je direktorka Milena Đurđević.

– Župa nije bogata samo vinom i grožđem već i raskošnim književnim talentima. Nagradili smo najvrednije čitaoce, a posebno nas raduje činjenica da su čitaoci različitih generacija, što pokazuje da je Biblioteka mesto otvoreno za različite generacije, znanje i kulturu i za sve koji neguju pisanu reč i ljubav prema umetnosti. Tradicija kojom se ponosimo nije samo sećanje na prošlost već i zavet da budemo dostojni i da svojim delovanjem ostavimo trag budućim pokolenjima, istakla je direktorka.

Foto: Narodna biblioteka Aleksandrovac

Biblioteka je i ove godine tradicionalno dodelila priznanja za najviše pročitanih knjiga u 2025. godini. Nagrađeni su: Smiljana Bekčić, Mladen Milanović, Marija Vujić, Danijela Sebić, Milan Radojičić, Jelena Džamić, Ognjen Savković, Jovan Babić, Lena Živadinović i Teodora Knežević.

U znak sećanja na dugogodišnju direktorku ove ustanove kulture Branislavu Branu Saulović, koja je preminula prošle godine priređen je poseban program. Stihove jedne od njenih pesama pročitala je direkorka, Milena Đurđević, podsećajući na posvećenost i trag koji je Brana ostavila svojim radom i dušom. U čast rođendana Biblioteke odrecitovano je i nekoliko pesama koje su objavljene u novom Zborniku.