Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa ambasadorom Republike Uzbekistan u Srbiji Ojbekom Šahavdinovim.

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je da su opšti odnosi Republike Srbije i Republike Uzbekistan dobri i prijateljski i da predstavljaju dobru osnovu za razvoj saradnje u oblasti odbrane, ali i drugim oblastima od zajedničkog interesa.

Ministar Gašić je podsetio da je tokom prve zvanične posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Republici Uzbekistan, u oktobru prošle godine, istaknuto zajedničko opredeljenje za jačanje bilateralne saradnje u različitim oblastima.

Foto: Ministarstvo odbrane

On je zahvalio uzbekistanskoj strani na principijelnoj podršci koju njihova zemlja pruža teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije u brojnim međunarodnim organizacijama po pitanju južne srpske pokrajine Kosova i Metohije.

Ministar odbrane ukazao je na dugoročno opredeljenje Srbije da zadrži status vojno neutralne države, bez članstva u bilo kojoj od postojećih vojno-političkih organizacija, uz istovremeno unapređivanje saradnje sa svim relevantnim akterima u međunarodnim odnosima, posebno u oblasti bezbednosti i odbrane.

Foto: Ministarstvo odbrane

Tokom sastanka, dve strane su se saglasile da postoji zajednički interes za unapređenje bilateralne saradnje i produbljivanje dijaloga.