Slušaj vest

LOZNICA – U porodilištu lozničkog Zdravstvenog centra stigle su 92 januarske bebe, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. Rođeno je 47 devojčica i 45 dečaka, sedamnaest više nego istoga meseca prošle godine.

Početak godine obećava, a valja se nadati da će u jedanaest preostalih meseci rode što češće dolaziti u Loznicu i da će broj novorođenčadi premašiti prošlogodišnji. Lane je u lozničkom porodilištu svet ugledalo 878 beba, od kojih osam blizanaca, 430 devojčica i 448 dečaka.

To je bilo čak 68 manje nego 2024. kada je u lozničkom porodilištu stiglo 946 beba, 40 više nego 2023. godine. Podsetimo, na prvu bebu 2026. čekalo se do 2. januara u pola šest ujutru, kada je rođena devojčica, teška 4.030 grama, a duga 51 santimetar, a grad je majci prvorođene bebe uručio novčanu čestitku od 85.000 dinara.