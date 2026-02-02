Slušaj vest

U Grdeličkoj klisuri na auto-putu od Beograda do Vranja, na Koridoru 10 nalazi se brdo od kamena. Njegovom izgledu kumovala je priroda, ali je za Momin kamen vezana i legenda.

Momin kamen u dolini Južne Morave kod Vladičinog Hana nekada poznat po istoimenom kamenolomu, ne ostaje nezapažen već naprotiv mami poglede putnika.

“Grdelička klisura je po mnogo čemu posebna. Za vozače do izgradnje Koridora 10 Grdelička klisura kojom protiče Južna Morava bila je velika enigma. Prolaz kroz klisuru zahtevao je veliku koncentraciju i opreznost u vožnji.

Saobraćaj na ovoj deonici odvijao se sa po jednom trakom u oba smera”, podsećaju vozači koji često putuju kroz Grdeličku klisuru. Ističu da je klisura i leti i zimi bila zahtevna za vožnju I da je nakon izgradnje auto-puta situacija daleko bolja, a vožnja kroz klisuru sigurnija I bezbednija.

A u klisuri osim Južne Morave, tri tunela i Momin kamen.

Prema istorijskim spisima ime dobija po steni u obliku devojke sa kotaricom na glavi koja se ovde nalazila do tridesetih godina dvadesetog veka kada se obrušila prilikom vađenja kamena.

Za Momin kamen vezana legenda

Legenda kaže da je majka proklela kćer koja se perući veš zagledala u Turčina te se devojka skamenila.

U blizini se nalazila i druga stena u obliku Turčinove glave.

Kamen iz Mominog kamena korišćen je za zidanje srpskog vojničkog groblja u Solunu-Zejtinlik.

U letnjem periodu veliki je broj turista koji na putu do Grčke prolaze kroz Grdeličku klisuru, zbog čega su gužve u saobraćaju neminovne.