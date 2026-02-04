Slušaj vest

U matične knjige je tokom prethodne godine upisano manje rođenih i manje venčanih, a nažalost, više preminulih, pokazuju podaci dostavljeni iz gradske uprave.

U odnosu na 2024. u knjigu rođenih lane je upisano 112 beba manje pošto su u 2025. uneti podaci za 1.039 novorođenčadi. Nisu ohrabrujući ni podaci za one koji su rešili da stanu na ''ludi kamen'' i uplove u ‘‘bračnu luku’‘. Sklopljena su 404 braka, osam manje nego godinu pre. Grad Loznica već godinama ima niz podsticajnih mera za povećanje nataliteta, pored ostalog nadoknađuje troškove i vantelesne oplodnje, a podržava i parove pa za prvi sklopljen brak iz lokalnog budžeta supružnicima sledi nadoknada u visini jednog prosečnog ličnog dohotka isplaćenog na teritoriji Loznice. Sve to čini se, za sada, mladima nije dovoljno da bude još više novorođenčadi i izlazaka pred matičara u lozničkom kraju.

Nažalost, matična knjiga umrlih, otvarana je češće nego godinu pre, pa je lane zabeležen odlazak 835 Lozničana, 48 više nego tokom 2024. godine.

