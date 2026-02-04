Slušaj vest

Lozničani od pre nepuna dva meseca zbog dijagnoze i lečenje kardiovaskularnih bolesti, koronarografija, ili ugradnje stenta, više ne moraju da odlaze do 70 kilometara udaljenog Valjeva, gde im se nalazila najbliža angio sala, pošto u novom hirurško - ginekološkom bloku (HGB) Zdravstvenog centra (ZC) Loznica sada imaju svoju. Pre nepuna dva meseca, angio sala lozničkog ZC počela je da prima pacijente i pruža im najsavremenije uslove lečenja, potvrđeno je danas iz ove ustanove.

Foto: T.Ilić

Prema rečima v.d. direktorke ZC dr Jadranke Marinković angio sala je otvorena 8. decembra, a pacijentima je dostupna 24 sata jer se radi u tri smene.

- Do sada je obavljeno 169 koronarografdija i ugrađena su 34 stenta, tako da je već urađen veliki broj intervencija. U angio sali rade dva naša kardiologa, šest medicinskih sestara, četiri viša rendgen tehničara, a osim toga imaju i tehničko-poslovnu podršku lekara sa Kliničkog centra Srbije i sa Dedinja, tercijalnih ustanova na kojima su naši lekari potpuno edukovani za rad u angio sali. Inače, od dolaska pacijenta u Hitnu službu, ili urgentni prijem pa do intervencije ne prođe više od pola sata – izjavila je dr Marinković koja je apelovala na mlade doktore, koji završavaju studije medicine, da se vrate u Loznicu gde imaju odlične mogućnosti za usavršavanje i napredovanje.

Foto: T.Ilić

Loznički ZC pokriva osim Loznice i tri susedne opštine, Mali Zvornik, Krupanj i Ljuboviju, ovde dolaze i pacijenti iz Šapca, a zbog blizine Republike Srpske i sa one strane Drine. Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok umiranja u svetu i kod nas, a rana dijagnostika i adekvatna terapija značajno utiču na tok i ishod bolesti. Kako je ranije rečeno iz ZC ''otvaranje angio sale je od velikog istorijskog značaja za rad zdravstvene ustanove''. Angio sala nalazi se u novom HGB koji na tri sprata ima 6.400 kvadratnih metara, sedam operacionih sala i dve intenzivne nege kao i najsavremeniju sterilizaciju. Opremljen je najsavremenijom opremom, kao i salama za hirurgiju, urologiju, ortopediju, ginekologiju, oftalmologiju, ORL. Zahvaljujući podršci države urađena je rekonstrukcija ZC Loznica, a zgrada HGB koja je najpre građena od 1987. do 1990. da bi početkom 1991. radovi bili prekinuti, završena je tek posle četiri decenije od početka gradnje. Sada je u njoj i angio sala, koja će omogućiti Lozničanima najbolju zdravstvenu uslugu u svom gradu.