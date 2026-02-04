Slušaj vest

Franko Stojanović je zajedno sa suprugom Đurđinkom, te šestoro zajedničke dece, proteklog leta započeo vedrije poglavlje života u Novoj Gajdobri, zahvaljujući dobrim ljudima, a pre svega Opštini Bačka Palanka.

Ona mu je pomogla da lakše prođe kroz administrativne procedure koje propisuje konkurs za kupovinu kuća s okućnicom, te potpiše ugovor, dočekavši tako da prvi put postane vlasnik nekretnine.

Budući da su godinama lutali od nemila do nedraga, a poslednje stanovali u Tovariševu, u ustupljenom domu prijatelja, koji su imali nameru da se za nekoliko meseci vrate iz Austrije, nije bilo mnogo ni vremena ni premišljanja kuda dalje. Sticajem okolnosti, saznao je za tradicionalnu švapsku kuću, u posedu starijeg meštanina, koja ispunjava tražene uslove.

„Zahvalni smo na strpljenju vlasnika da nas sačeka, a i što smo uz uplatu 4.000 evra na 10.000 od konkursa dobili kuću solidne gradnje, sa kupatilom i bez neophodnih velikih popravki. Tri sina dele jednu sobu, ćerke drugu, a svi zajedno uče da brinu o domu. Deca Aleks, Patrik, Sofija, Stefan, Anastasija i Olgica pomažu da sve bude uredno i čisto – ako neće da slušaju, nema slatkiša”, kaže 43-godišnji Franko uz osmeh za novosadski Dnevnik.

Rođen u Italiji, Franko već sedam godina živi u Srbiji. Ovde je našao i ljubav i posao u komunalnom preduzeću, dok se supruga Đurđinka bavi reciklažom.

Mališani su, takoreći, jedni drugima do ušiju. Najmlađa ćerka ima tek godinu dana, pa je Đurđinka trenutno na porodiljskom odsustvu. Za devojčicom slede braća i sestre od pet, sedam, deset, 14 i 15 godina, ali Stojanovići izgleda ne nameravaju tu da stanu.

„Možda bude još jedno, ko zna – nova kuća, nova prinova”, zagonetno će sagovornik.

Ali koje bi bile prednosti života na selu ako ne veliko dvorište i plodna zemlja, pa se i u ovom domaćinstvu nađe vremena za uzgoj peradi i sadnju bašte. Novi dom znači im mnogo više od krova nad glavom - simbol je stabilnosti, zajedništva i radosti.

Program Ministarstva za brigu o selu, koji omogućava mladima (do 45 godina starosti) da kupe kuću sa okućnicom u ruralnim sredinama, samo u bačkopalanačkoj lokalnoj zajednici, 2025. godine, ugovorima je usrećio sedam bračnih, odnosno vanbračnih parova i pojedinaca. Uslovi konkursa osiguravaju dugoročnu sigurnost, ali uz uslov da nekretninu deset godina ne mogu otuđiti, izdati u zakup ili založiti.