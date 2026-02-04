Slušaj vest

Kako je saopšteno iz ove ustanove, intervencija je sprovedena kod tri pacijenta, koji su se nakon zahvata osećali dobro i istog dana otpušteni na kućno lečenje.

Proceduru su izveli dr Jasmina Pejaković i dr Vladimir Vrsajkov, anesteziolozi i subspecijalisti medicine bola, u okviru multidisciplinarnog tima Klinike za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola UKCV.

Epiduralna adhezioliza je minimalno invazivna procedura kojom se razgrađuju fibrozne adhezije u epiduralnom prostoru kičmenog kanala, mehaničkim i hemijskim putem. Postupak se izvodi uvođenjem specijalnog Racz katetera, najčešće u lumbosakralnom delu kičme, uz rendgensku (fluoroskopsku) kontrolu, kako bi se oslobodili nervni korenovi od adhezija nastalih usled degenerativnih promena, inflamacije, hernijacije diska ili prethodnih operacija.

Razgradnjom adhezija omogućava se bolja distribucija lekova – lokalnih anestetika, kortikosteroida i hipertoničnih rastvora – što smanjuje zapaljenje i pritisak na nervne strukture, dovodi do redukcije bola i poboljšanja funkcionalnog stanja pacijenata.

Procedura je posebno značajna za pacijente sa hroničnim aksijalnim bolom, sindromom neuspešne hirurgije kičme (FBSS), diskus hernijom, stenoze spinalnog kanala i radikulopatijom, kod kojih konzervativne metode i standardne epiduralne injekcije nisu dale zadovoljavajuće rezultate.

Kontraindikacije uključuju infekcije, poremećaje koagulacije, alergije na lekove ili kontrast, trudnoću, kao i nemogućnost saradnje sa pacijentom. Poseban oprez je neophodan kod pacijenata sa teškim kardiovaskularnim oboljenjima, dijabetesom i oslabljenim imunitetom.

Uspeh procedure zavisi i od trajanja simptoma, stepena fibroznih promena i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta.