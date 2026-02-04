Slušaj vest

U vranjskom Porodilištu u januaru ove godine rođeno je 114 beba kažu za Kurir u Zdravstvenom centru u tom gradu.

Prema evidenciji ove zdravstvene ustanove u januaru prošle godine rođeno je 117 beba, tri bebe više. Evo kako izgleda statistika u prethodnim godinama. Vranje je u 2025. godini bilo bogatije za 1.154 bebe. U

U novogodišnjoj noći i do kraja prvog dana 2026. rođeno je jedanaest beba. Prvorođene bebe u ovoj godini su blizanci teški oko dva i oko dva i po kilograma. Rodila ih je Milica Cvetković iz Vranja. Blizanci su rođeni sedam, odnosno osam minuta iza ponoći. Do kraja dana, 1. januara, rođeno je ukupno jedanaest beba, sedam dečaka i četiri devojčice.

Porodicama rođenih beba predstavnici lokalne samouprave uručili su poklon vaučere. Za blizance, vaučere od po 100.000 dinara, a za sve ostale bebe, rođene tokom dana, uručeni su vaučeri od po 50.000 dinara.