Korisnici Narodne kuhinje u Kikindi, njih 550, nakon petomesečne pauze mogu ponovo da preuzmu kuvane obroke. Pripremaju se u kuhinji Metanolsko-sirćetnog kompleksa, koja je adaptirana i prilagođena potrebama kikindskog Crvenog krsta. Ugovorom o korišćenju kuhinje MSK i Crvenog krsta precizirana je saradnja u narednih jedanaest meseci sa mogućnošću da se nakon toga nastavi. Kao što je poznato, MSK ima specifičan status. Jedno je od tri preduzeća iz petrohemijskog kompleksa koji očekuje privatizacija:

- Odlučili smo da prostor koji ne koristimo dvadesetak godina, a odgovara nameni, ustupimo Crvenom krstu. U dogovoru sa njima i gradonačelnikom Kikinde, uradili smo što je bilo neophodno da se kuhinja što pre privede nameni - kazao je Latinović.

Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović poručio je da je ovo primer dobre prakse za čitavu Srbiju, zato što se radi o rešavanju jednog ozbiljnog problema i uspostavljanju sistemskog rešenja, odnosno obezbeđenja kuvanih obroka za 550 korisnika. Na razumevanju i podršci fabrici MSK zahvalio se Mladen Bogdan, gradonačelnik Kikinde:

- Velika zahvalnost fabrici MSK jer je nakon kratkih razgovora i pregovora izašla u susret Gradu i Crvenom krstu i stavila na raspolaganje svoju kuhinju- naveo je Bogdan.