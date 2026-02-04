PONOVO RADI NARODNA KUHINJA U KIKINDI: Nakon petomesečne pauze kuvani obroci pripremaju se u MSK
Korisnici Narodne kuhinje u Kikindi, njih 550, nakon petomesečne pauze mogu ponovo da preuzmu kuvane obroke. Pripremaju se u kuhinji Metanolsko-sirćetnog kompleksa, koja je adaptirana i prilagođena potrebama kikindskog Crvenog krsta. Ugovorom o korišćenju kuhinje MSK i Crvenog krsta precizirana je saradnja u narednih jedanaest meseci sa mogućnošću da se nakon toga nastavi. Kao što je poznato, MSK ima specifičan status. Jedno je od tri preduzeća iz petrohemijskog kompleksa koji očekuje privatizacija:
- Odlučili smo da prostor koji ne koristimo dvadesetak godina, a odgovara nameni, ustupimo Crvenom krstu. U dogovoru sa njima i gradonačelnikom Kikinde, uradili smo što je bilo neophodno da se kuhinja što pre privede nameni - kazao je Latinović.
Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović poručio je da je ovo primer dobre prakse za čitavu Srbiju, zato što se radi o rešavanju jednog ozbiljnog problema i uspostavljanju sistemskog rešenja, odnosno obezbeđenja kuvanih obroka za 550 korisnika. Na razumevanju i podršci fabrici MSK zahvalio se Mladen Bogdan, gradonačelnik Kikinde:
- Velika zahvalnost fabrici MSK jer je nakon kratkih razgovora i pregovora izašla u susret Gradu i Crvenom krstu i stavila na raspolaganje svoju kuhinju- naveo je Bogdan.
Adaptaciju kuhinje pomogla je i fabrika “Toza Marković” tako što je donirala 150 kvadrata pločica. Fiksni punkt za raspodelu hrane i dalje će se nalaziti u prostorijama Crvenog krsta, u Nemanjinoj ulici, ali i na još tri lokacije u gradu koje su korisnicima odranije poznate. Radnim danima dobijaće kuvane obroke, a vikendom konzerviranu hranu i hleb. Program Narodne kuhinje u Kikindi je ustanovljen 1994. godine. Narodna kuhinja najpre se nalazila u nekadašnjem motelu “Šumica”, a potom, od 2012. do avgusta prošle godine, u bivšem Domu učenika.