Opština Inđija raspisala je javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije za pešačko-biciklističku stazu na trasi Beška–Čortanovci.

Staza će obuhvatiti tri deonice ukupne dužine oko 4,3 km, a projektom su obuhvaćeni idejni i izvršni plan, saobraćajna konstrukcija, signalizacija, geotehnički elaborat i pripremni radovi.

Rok za podnošenje ponuda je 13. februar 2026, a sredstva za projekat su planirana u budžetu opštine za 2026. godinu u iznosu od 6.001.000 dinara.

kurir/025

