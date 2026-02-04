Srbija
INĐIJA: Raspisana nabavka za pešačko-biciklističku stazu Beška–Čortanovci
Opština Inđija raspisala je javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije za pešačko-biciklističku stazu na trasi Beška–Čortanovci.
Staza će obuhvatiti tri deonice ukupne dužine oko 4,3 km, a projektom su obuhvaćeni idejni i izvršni plan, saobraćajna konstrukcija, signalizacija, geotehnički elaborat i pripremni radovi.
Rok za podnošenje ponuda je 13. februar 2026, a sredstva za projekat su planirana u budžetu opštine za 2026. godinu u iznosu od 6.001.000 dinara.
