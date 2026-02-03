Slušaj vest

U prigradskom pribojskom naselju Poljice rano jutros je došlo do obrušavanja podzida između dve porodične kuće porodica Otašević. Nakon što je u ranim jutarnjim satima uočio vodu koja se sliva iz dvorišta, Zoran Otašević je kontaktirao komunalno preduzeće kako bi prijavio pucanje cevi.

Ekipa je odmah izašla na teren. U trenutku dok su se komunalni radnici nalazili tik iznad podzida i započeli lociranje kvara, došlo je do obrušavanja, ali na sreću niko nije povređen.

- Jutros je pukla cev, brzo je intervenisalo komunalno, to je zaustavljeno. Sreća je da ljudi nisu izginuli pošto je pao zid. Ljudi su bili na podzidu. Ja kažem samo hvala Bogu - kaže za RINU Zoran.

Obrušavanjem podzida, dužine oko osam metara i visine oko 3,6 metara, naneta je materijalna šteta na obe porodične kuće, a vlasnici strahuju od daljeg otiskanja zemlje ka objektima.

1/11 Vidi galeriju Obrušio se podzid smešten između dve porodične kuće u Priboju Foto: RINA

Šta kažu nadležni

Prema rečima nadležnih na terenu, kvar na vodovodnoj mreži biće brzo saniran, ali vlasnici ističu da je neophodno trajnije rešenje.

- Od strane Zorana Otaševića smo po dolasku na posao obavešteni o pucanju cevi. Naše ekipe su odmah izašle na teren i prilikom početka radova, samo što smo došli na teren, došlo je do obrušavanja podzida, kao što možete zabeležiti. Naši radnici srećom nisu povređeni. Odmah smo zatvorili vodu i sada ćemo pristupiti otklanjanju kvara kako bismo obezbedili uredno vodosnabdevanje. O tome šta se desilo odlučiće nadležna institucija - saopštilo je nadležno preduzeće.

Otaševići kažu da je podzid podignut 1991. godine. Najverovatniji uzrok pucanja jesu stare cevi.

- Dve kuće su oštećene, zid prelaza više nema. Četiri kuće su ovde u pitanju, na glavnom vodu ide voda. Ja se nadam da će biti pomoć i da će se ovo rešiti. Izlazili su i do sad, izmeštali vodu, odmah su došli jutros rano i pomogli nam - kažu Otaševići.