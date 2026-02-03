Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se apel vozačima da povećaju oprez zbog mogućih odrona na putu kod Kokinog Broda.

Kamenje je rasuto po kolovozu, što otežava odvijanje saobraćaja na ovoj deonici.

Kako se vidi na fotografiji objavljenoj na Instagram stranici „PP media“, odron je zahvatio obe kolovozne trake u blizini Kokinog Broda. S

Saobraćaj se trenutno odvija usporeno, a vozačima se savetuje dodatna pažnja i prilagođavanje brzine uslovima na putu.