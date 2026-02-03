Slušaj vest

Prema podacima JP ''Putevi Srbije, na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je večeras iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kada je reč o teretnim terminalima, kamioni na GP Horgoš, na izlazu, čekaju 120 minuta, a na ulazu 35 minuta, na GP Kelebija, izlaz 180 minuta, GP Batrovci, izlaz 120 minuta, GP Šid, izlaz 240 minuta i GP Sremska Rača, izlaz 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ne propustiteDruštvoKolapsi na putevima u Srbiji zbog snega! AMSS izdao hitno upozorenje za vozače: Dve stvari ključne! "Ovo direktno ugrožava bezbednost svih učesnika (VIDEO)
sneg na putu
DruštvoSneg i poledica u Srbiji, JP "Putevi Srbije" izdalo hitno upozorenje: Poseban oprez na putevima u blizini ovih gradova, tokom noći poledica i magla
zeleznik-sneg-beograd-kolaps-saobracaj-foto-kurir-n.-jokic-1.jpg
DruštvoHitno upozorenje "Puteva Srbije" za vozače: Očekuju se naleti kiše i snega, ne krećite na put ako nemate ovu opremu
sneg
DruštvoGde radar najčešće "hvata"? Vozačima zbog ove lokacije masovno stižu kazne, jedno pravilo ih skupo košta
Automobil na putu saobraćajni policajac radar