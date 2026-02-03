Srbija
NAVIGACIJA IH POGREŠNO NAVELA, OSTALI ZAGLAVLJENI U BLATU USRED NOĆI Drama kod Ivanjice, spasioci odmah izašli na teren
Dvojica ruskih državljana spasena su u selu Vrapci, opština Sjenica, nakon što su se zaglavili vozilom u blatnjavom terenu zbog pogrešnog navođenja navigacije na putnom pravcu Sjenica-Ivanjica.
Prema jutrošnjim informacijama, dojava o incidentu primljena je nekoliko minuta iza ponoći.
Na teren su upućeni pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Sjenica.
Dva vatrogasca spasioca sa jednim vozilom izvukla su zaglavljeni automobil iz blata, nakon čega su putnici bezbedno nastavili put.
U intervenciji nije bilo povređenih, a akcija je okončana jutros oko 5 časova.
Kurir/Newsmax
