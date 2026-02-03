Slušaj vest

Dejan Markov iz Banatskog Karlovca, okolina Vršca, kupio je srećku 2015. godine u nagradnoj igri Loto, kao što je to radio i pre, ali nije se nadao da će uspeti da osvoji tada glavnu premiju — 7 miliona dinara.

Kako kaže, nagrada je bila dovoljna da reši stambeno pitanje u Beogradu.

- To je bilo dovoljno za kupovinu jednog trosobnog stana u Beogradu, na Mirijevu - ispričao je Dejan, prisetivši se trenutka kada je njegova sreća promenila tok života.

Ovaj dobitak mu je dao podstrek da nastavi da okuša svoju sreću i drugi put! A ubrzo mu se sreća ponovo osmehnula, kada je usledio novi šok i nova pobeda!

- Nastavio sam da igram i nakon nepune četiri godine, ukucavao sam barkodove, igra se zvala Zagrebavanje, delili su se telefoni, laptopovi, skuteri, i dobio sam Ajfon 8 - prisetio se Dejan.

Ova nagrada, iako manja od prethodne, bila je još jedan dokaz da sreća može biti na njegovoj strani.

Dejan i danas igra igre na sreću, a srećke kupuje samo u velikim gradovima.

- Nastavio sam da igram, ali volim da kupim samo u velikim gradovima. Tako imam neki osećaj. Kupujem kad prođem kroz Kraljevo, Novi Sad, Beograd... U Vršcu obavezno - zaključio je, otkrivajući deo svog pristupa igrama na sreću.