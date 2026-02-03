LOTO MILIONER IZ SRBIJE OTKRIO KAKO MU JE NAGRADA PROMENILA ŽIVOT! Sreća mu se osmehnula, ali je tu bio samo POČETAK: "To je bilo dovoljno za..." (VIDEO)
Dejan Markov iz Banatskog Karlovca, okolina Vršca, kupio je srećku 2015. godine u nagradnoj igri Loto, kao što je to radio i pre, ali nije se nadao da će uspeti da osvoji tada glavnu premiju — 7 miliona dinara.
Kako kaže, nagrada je bila dovoljna da reši stambeno pitanje u Beogradu.
- To je bilo dovoljno za kupovinu jednog trosobnog stana u Beogradu, na Mirijevu - ispričao je Dejan, prisetivši se trenutka kada je njegova sreća promenila tok života.
Ovaj dobitak mu je dao podstrek da nastavi da okuša svoju sreću i drugi put! A ubrzo mu se sreća ponovo osmehnula, kada je usledio novi šok i nova pobeda!
- Nastavio sam da igram i nakon nepune četiri godine, ukucavao sam barkodove, igra se zvala Zagrebavanje, delili su se telefoni, laptopovi, skuteri, i dobio sam Ajfon 8 - prisetio se Dejan.
Ova nagrada, iako manja od prethodne, bila je još jedan dokaz da sreća može biti na njegovoj strani.
Dejan i danas igra igre na sreću, a srećke kupuje samo u velikim gradovima.
- Nastavio sam da igram, ali volim da kupim samo u velikim gradovima. Tako imam neki osećaj. Kupujem kad prođem kroz Kraljevo, Novi Sad, Beograd... U Vršcu obavezno - zaključio je, otkrivajući deo svog pristupa igrama na sreću.
Kurir.rs