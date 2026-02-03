Gomila sitnog i krupnog kamenja se obrušila na put i onemogućila prolaz kod Kokinog Broda
OPREZ SVIM VOZAČIMA KOJI PROLAZE KOD KOKINOG BRODA! Saobraćaj onemogućen, evo i zbog čega! (FOTO)
Danas je došlo do većeg odrona kod Kokinog Broda, te se vozačima savetuje posebna opreznost pri vožnji.
Naime, kako se vidi na fotografiji sa lica mesta, a koju je objavila Instagram stranica "ppmedia.rs", gomila sitnog i krupnog kamenja se obrušila na put i onemogućila prolaz.
- Odron se obrušio preko obe kolovozne trake kod Kokinog Broda. Oprez - stoji ispod fotografije.
