Slušaj vest

Danas je došlo do većeg odrona kod Kokinog Brodate se vozačima savetuje posebna opreznost pri vožnji. 

Naime, kako se vidi na fotografiji sa lica mesta, a koju je objavila Instagram stranica "ppmedia.rs", gomila sitnog i krupnog kamenja se obrušila na put i onemogućila prolaz. 

- Odron se obrušio preko obe kolovozne trake kod Kokinog Broda. Oprez - stoji ispod fotografije. 

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoOgromni komadi stena obrušili se na put. Drama kod Donjeg Milanovca, saobraćaj blokiran (VIDEO)
odron
DruštvoKristina oduševila celu Srbiju hrabrim gestom: Usred noći zatekla opasnu scenu na putu, bez razmišljanja je izašla iz kola (Video)
Kristina Spasenović
PlanetaODRON ZATRPAO KAMPING CENTAR NA NOVOM ZELANDU! Klizište prekrilo i jednu kuću, više osoba vode kao nestale, spasioci ih grčevito traže (FOTO, VIDEO)
Novi Zeland odron
DruštvoNekoliko tona kamena sručilo se na Ibarsku magistralu! Potpuni zastoj saobraćaja VIDEO
palo kamenje na Ibarsku magistralu