LEGALIZACIJA PRODUŽILA RADNO VREME KANCELARIJE U SREMSKOJ MITROVICI: Veliko interesovanje, građani od jutra u redovima
Kako saznajemo, sve kancelarije programa „Svoj na svome“ u Sremskoj Mitrovici rade po produženom radnom vremenu, od 8 do 17 časova, kako bi se obradio što veći broj zahteva u poslednjim danima pre isteka roka, koji ističe sutra, 5. februara.
Građani od jutra u redovima
Najveće gužve zabeležene su u kancelariji u zgradi Opštine, gde građani brojeve za prijem uzimaju već u ranim jutarnjim satima. Čekanje je, prema svedočenjima građana, višesatno, a redovi se formiraju i pre otvaranja šaltera.
I pored produženog radnog vremena, interesovanje ne jenjava, jer veliki broj građana pokušava da u poslednjem trenutku evidentira nelegalne objekte i obezbedi pravo svojine nad nepokretnostima.
37 punktova i mobilni kombi ali gužve ne prestaju
Na teritoriji Sremske Mitrovice na raspolaganju je 37 stalnih prijemnih punktova, kao i mobilni prijemni kombi, namenjen stanovnicima udaljenih naselja i građanima koji nisu u mogućnosti da lično dođu na lokacije za prijavu. Ipak, najveći pritisak je upravo na centralne kancelarije.
Građanima se savetuje da, ukoliko su u mogućnosti, prijavu podnesu elektronski, jer se kompletna procedura može završiti onlajn, bez dolaska na šalter.
Rok ističe, produženja nema
Prijavljivanje bespravnih objekata počelo je 8. decembra prošle godine i traje 60 dana, a nadležni su više puta naglasili da produženja roka neće biti.
Prijave se mogu podneti:
- putem platforme svojnasvome.gov.rs,
- preko portala eUprava,
- u uslužnim centrima lokalnih samouprava,
- kao i u 547 pošta širom Srbije.
Građani koji još nisu podneli prijavu pozivaju se da to učine što pre, jer se očekuje da će gužve u poslednjim satima pred isteka roka biti još veće.
