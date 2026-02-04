Slušaj vest

Kako saznajemo, sve kancelarije programa „Svoj na svome“ u Sremskoj Mitrovici rade po produženom radnom vremenu, od 8 do 17 časova, kako bi se obradio što veći broj zahteva u poslednjim danima pre isteka roka, koji ističe sutra, 5. februara.

Građani od jutra u redovima

Najveće gužve zabeležene su u kancelariji u zgradi Opštine, gde građani brojeve za prijem uzimaju već u ranim jutarnjim satima. Čekanje je, prema svedočenjima građana, višesatno, a redovi se formiraju i pre otvaranja šaltera.

I pored produženog radnog vremena, interesovanje ne jenjava, jer veliki broj građana pokušava da u poslednjem trenutku evidentira nelegalne objekte i obezbedi pravo svojine nad nepokretnostima.

37 punktova i mobilni kombi ali gužve ne prestaju

Na teritoriji Sremske Mitrovice na raspolaganju je 37 stalnih prijemnih punktova, kao i mobilni prijemni kombi, namenjen stanovnicima udaljenih naselja i građanima koji nisu u mogućnosti da lično dođu na lokacije za prijavu. Ipak, najveći pritisak je upravo na centralne kancelarije.

Građanima se savetuje da, ukoliko su u mogućnosti, prijavu podnesu elektronski, jer se kompletna procedura može završiti onlajn, bez dolaska na šalter.

Rok ističe, produženja nema

Prijavljivanje bespravnih objekata počelo je 8. decembra prošle godine i traje 60 dana, a nadležni su više puta naglasili da produženja roka neće biti.

Prijave se mogu podneti:

- putem platforme svojnasvome.gov.rs,

- preko portala eUprava,

- u uslužnim centrima lokalnih samouprava,

- kao i u 547 pošta širom Srbije.

Građani koji još nisu podneli prijavu pozivaju se da to učine što pre, jer se očekuje da će gužve u poslednjim satima pred isteka roka biti još veće.