Učenici Osnovne škole „Mur" u Novom Pazaru od prekjuče na nastavu dolaze u školskim uniformama. Kako navode iz ove obrazovne ustanove, cilj je smanjenje socijalnih razlika među učenicima. Ideju su, nakon nekoliko održanih sastanaka, podržali svi roditelji, dok đaci ističu da im je nošenje uniformi nastavu učinilo zanimljivijom.

Ovo je prva škola u tom delu zemlje koja je primenila ovakvu praksu, a inicijativa je naišla na podršku svih građana.

Jusuf Smajović, učenik OŠ „Mur" iz Novog Pazara zadovoljno kaže: „Sad smo jednaki i izgledamo kao rođena braća i sestre”. Dodaje da mu se to sviđa.

Ovako učenici Osnovne škole „Mur" iz Novog Pazara gledaju na školske uniforme, koje su od juče, odlukom Školskog odbora i Saveta roditelja, postale deo njihove svakodnevice.

Foto: RTS Printscreen

“Meni se jako dopadaju uniforme koje smo dobili, zato što smo sada svi ravnopravni i jednaki. Jako mi je drago, svaka škola treba to da poseduje, jer je to jako važno pravilo”, navodi Munira Plojović, učenica OŠ „Mur".

Na pitanje - koliko je sada lakše da se spremi za školu, odgovara: „Mnogo lakše, zato što mogu malo više da spavam i više da se odmorim”.

“Mnogo mi se sviđaju uniforme, sada ćemo da budemo svi jednaki kao braća i sestre”, rekao je Omer Murović.

“Nama se dopadaju uniforme i lepe su nam boje”, slaže se i Ajlin Pejić.

Kako kažu iz Osnovne škole „Mur", ovu ideju ne bi uspeli da realizuju bez podrške roditelja, koji su prepoznali njen značaj.

Azra Preljević, majka učenika OŠ „Mur" kaže da joj je sin baš uzbuđen. “Kada sam mu rekla da će imati posebne dane kada neće morati da nosi uniformu, on je rekao: „Ja ću da nosim svakog dana", tako da vidim da je baš lepo prihvatio. A nama takođe olakšava pripremu za svaki naredni školski dan”, naglašava ona.

Iako je u početku bilo onih kojima se ova ideja nije dopadala, nakon što se krenulo u realizaciju ovog projekta, uniformama su bili svi oduševljeni.

“Učenici su prvo imali dilemu na početku, nije im se to svidelo zbog toga što su u tinejdžerskom periodu, ali kada je stigla uniforma i kada su juče došli u školu, svi su bili isti i prelepo su izgledali. Oni su sami bili oduševljeni, tako da mislim da je ova ideja urodila plodom”, istakla je Lejla Paljevac, nastavnica u OŠ „Mur".

Foto: RTS Printscreen

Alma Murić, direktorka OŠ „Mur" dodaje: „Naša škola je od drugog februara prva u ovom kraju koja uvodi školske uniforme za svoje učenike. Ideja je potekla iz želje da se smanje razlike između učenika, te socijalne razlike, da se učenici osećaju jednako, sigurno i bezbedno".

Dodaje da uniforme vide kao želju pripadnosti i jednakosti, a ne kao ograničenje.

"Deca su juče već dolazila u školskim uniformama, ispoštovala su dogovor, srećna su, zadovoljna, sviđaju im se uniforme. Ja sam juče obišla nekoliko učionica. Razgovarala sam sa nekoliko učenika i svi su izrazili pozitivno mišljenje i rekli su da je ovo pravi potez, kako za njih, tako i za samu školu”, naglašava ona.

Troškove nabavke školskih uniformi snosili su roditelji učenika, dok je firma koja ih je izrađivala, kao znak podrške ovoj inicijativi, poklonila po jednu uniformu za jednog učenika u svakom odeljenju. U Osnovnoj školi „Mur" veruju da će ovaj korak doprineti jačanju zajedništva među đacima i stvaranju podjednako sigurnog i podsticajnog školskog okruženja za sve.