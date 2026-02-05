Slušaj vest

Grad Loznica raspisao je ove sedmice novi konkurs za dodelu gradskih nagrada kako bi i ove godine pružio novčanu podršku najboljim lozničkim učenicima i studentima. Konkurs traje mesec dana, a njegovi uslovi su ostali nepromenjeni, kao i prethodnih nekoliko godina.

Za osnovce i srednjoškolce potrebno je, osim da su državljani Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Loznice najmanje tri godine pre prijavljivanja na konkurs, da su u prethodnoj školskoj godini osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na državnom, ili međunarodnom takmičenju koje je u kalendaru Ministarstva prosvete. Slični su uslovi i za učenika osnovne Muzičke škole, ali je potrebno da su na takvim takmičenjima osvojili prvo mesto.

LOZNICA - Podrška najboljima sa 18 miliona dinara.jpg
Foto: T. Ilić

Za studente su bitni uslovi da pohađaju državni fakultet, da su na budžetu, sa prosečnom ocenom najmanje devet tokom osnovnih studija, da nisu gubili godinu i nisu apsolventi. Mogu konkurisati i studenti Romi koji su socijalno ugroženi i ispunjavaju određene uslove, a šansu na dobijanje ovakve podrške imaju i studenti sa invaliditetom. Za njih je jedan od uslova da, osim u slučaju bolesti, nijednu godinu nisu ponovili, a da su oni koji su prva godina studiranja tokom srednje škole imali opšti uspeh od najmanje 4,50. Od pre četiri godine uvećane su učeničke i studentske gradske nagrade, koje primaju deset meseci, za po dve hiljade dinara – za studente sa deset na 12 hiljada, a đake sa pet na sedam hiljada dinara, a isti iznosi ostaju i ove godine, potvrđeno je iz gradske uprave.

Ovakvo nagrađivanje u Loznici traje od 2000. godine i do sada je podršku dobilo ukupno oko 2.900 najboljih učenika i studenata. Prošle godine je ovakvu gradsku nagradu primilo 40 učenika i 83 studenta, a ove je za tu namenu u gradskom budžetu predviđeno 18 miliona dinara.

Ne propustiteSrbijaURADILI 169 KORONAROGRAFIJA I UGRADILI 34 STENTA: Ovako izgleda nova angio sala lozničkog Zdravstvenog centra
LOZNICA - Angio sala intervencija Foto ZC Loznica.jpg
SrbijaSUMORNE BROJKE: Manje beba i venčanja u Loznici
beba u maminom naručju pije vodu iz plave flašice
SrbijaROĐENE 92 BEBE Lepe vesti već u prvom mesecu 2026. godine u Loznici
Bebe u porodilištu
SrbijaZABELELA SE LOZNICA: Tokom noći napadala 4 centimetra snega (FOTO)
LOZNICA - Februarski sneg.JPG