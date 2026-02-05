OSAMNAEST MILIONA ZA ĐAKE I STUDENTE: Loznički konkurs za gradske nagrade
Grad Loznica raspisao je ove sedmice novi konkurs za dodelu gradskih nagrada kako bi i ove godine pružio novčanu podršku najboljim lozničkim učenicima i studentima. Konkurs traje mesec dana, a njegovi uslovi su ostali nepromenjeni, kao i prethodnih nekoliko godina.
Za osnovce i srednjoškolce potrebno je, osim da su državljani Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Loznice najmanje tri godine pre prijavljivanja na konkurs, da su u prethodnoj školskoj godini osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na državnom, ili međunarodnom takmičenju koje je u kalendaru Ministarstva prosvete. Slični su uslovi i za učenika osnovne Muzičke škole, ali je potrebno da su na takvim takmičenjima osvojili prvo mesto.
Za studente su bitni uslovi da pohađaju državni fakultet, da su na budžetu, sa prosečnom ocenom najmanje devet tokom osnovnih studija, da nisu gubili godinu i nisu apsolventi. Mogu konkurisati i studenti Romi koji su socijalno ugroženi i ispunjavaju određene uslove, a šansu na dobijanje ovakve podrške imaju i studenti sa invaliditetom. Za njih je jedan od uslova da, osim u slučaju bolesti, nijednu godinu nisu ponovili, a da su oni koji su prva godina studiranja tokom srednje škole imali opšti uspeh od najmanje 4,50. Od pre četiri godine uvećane su učeničke i studentske gradske nagrade, koje primaju deset meseci, za po dve hiljade dinara – za studente sa deset na 12 hiljada, a đake sa pet na sedam hiljada dinara, a isti iznosi ostaju i ove godine, potvrđeno je iz gradske uprave.
Ovakvo nagrađivanje u Loznici traje od 2000. godine i do sada je podršku dobilo ukupno oko 2.900 najboljih učenika i studenata. Prošle godine je ovakvu gradsku nagradu primilo 40 učenika i 83 studenta, a ove je za tu namenu u gradskom budžetu predviđeno 18 miliona dinara.