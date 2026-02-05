Slušaj vest

Mamograf je 18. januara počeo sa radom u Vranju i bilo je planirano da radi do 28. februara, međutim zbog velikog interesovanja ostaje u ovom gradu i u martu.

Prema podacima Univerzitetskog kliničkog centra Niš, Službe radiologije, u proseku pregled dojki dnevno obavi 50 do 60 žena. Na digatalnom mamografu ZC Vranje u proseku se dnevno pregleda od 10 do 15 žena pa je ovo prilika da veći broj žena bude preventivno pregledano na mobilnom mamografu koji je postavljen u krugu Zdravstvenog centra Vranje.

Foto: Kurir/T.S.

Kako Kurir saznaje počelo je zakazivanje pregleda i za mart što znači da će mamograf i u martu biti u Vranju. Pregled mamografom mogu da obave žene ne samo iz Vranja već i iz celog Pčinjskog okruga i Kosovskog Pomoravlja.

Mamograf se nalazi u krugu Zdravstvenog centra Vranje nedaleko od ulaza u ovu zdravstvenu ustanovu.