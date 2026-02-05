Slušaj vest

Somborski dugokljuni letač Stevana Jovina, šampion je svoje rase i najlepši golub izložbe dok su brnski gušani Vukana Trkulje, osvojili titulu šampiona u svojoj rasi.

Četrdeset deveti međunarodni sajam peradarstva i državni šampionat za ptice i sitne životinje održan je krajem januara u Somboru. U okviru ovog sajma, održan je i 6. Memorijal „primarijus dr Zoran Parčetić Nona“. Bila je ovo ujedno, i najveća manifestacija ovakve vrste na Balkanu.

Sjajan rezultat, na sajmu održanom u „gradu zelenila“ ostvarili su članovi obrovačkog udruženja odgajivača sitnih životinja „Paun“. Golub renomiranog obrovačkog odgajivača Stevana Jovina, rase „Somborski dugokljuni letač“ proglašen je za šampiona u svojoj rasi, a ujedno mu je dodeljeno i prestižno priznanje najlepšeg goluba izložbe.

Na državnom šampionatu ptica i sitnih životinja, koji je ujedno bio i 6. Memorijal „primarijus dr Zoran Parčetić Nona“, bilo je izloženo više od 1.400 primeraka ptica i sitnih životinja iz naše zemlje i inostranstva.

Samim tim, rezultat obrovačkog odgajivača golubova Jovina, još više dobija na pažnji i značaju. Vredi napomenuti, da je priznanje koje je Jovin osvojio, prvo ovakve vrste u bačkopalanačkoj opštini. Ono je ujedno i kruna odgoja jedne rase.

Vredno priznanje na državnom šampionatu u Somboru, pripalo je još jednom obrovačkom odgajivaču golubova. Naime, Vukan Trkulja je osvojio šampionsku titulu, sa svojim golubovima rase „Brnski gušan“.

Na somborskoj izložbi ptica i sitnih životinja, svoje učešće uzuelo je pet Obrovčana. Pored spomenutih Jovina i Trkulje, učestvovali su, Dragan Vukojev sa golubovima rase „Bački pismonoša“, Svetislav Vukojev sa svojim „Banatskim pilićarima“ i Nebojša Stričević sa rasom „Bački prevrtač“.

Obrovački odgajivači golubova putem svog udruženja, već deceniju i po učestvuju na sajmu u Somboru, dostojno reprezentujući udruženje sitnih životinja „Paun“, iz svog mesta.