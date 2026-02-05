Slušaj vest

Obnova Spomen-kuće u okviru memorijalnog kompleksa Spomen-groblja u Sremskoj Mitrovici trebalo bi da počne u narednom periodu, a planirano je da radovi traju oko dva meseca. Time se nastavlja višegodišnji proces uređenja jednog od najznačajnijih mesta kulture sećanja u ovom delu Srbije.

Postupak javne nabavke je završen, a realizacija druge faze investicionog održavanja poverena je firmi „Granit-liješće“. Ugovor, čija je vrednost gotovo sedam miliona dinara sa PDV-om, zaključen je sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica.

Druga faza radova obuhvata sveobuhvatnu tehničku i funkcionalnu obnovu objekta. Planirana je zamena vodovodne i kanalizacione mreže, elektroinstalacija i sistema za dojavu požara, kao i ugradnja podnog grejanja i kotlova za grejanje. Predviđeni su i radovi na spoljašnjem uređenju, uključujući izradu novih delova ograde, postavljanje klupa i korpi za otpatke, kao i sanaciju plafona na tremu.

U okviru unutrašnjih radova biće ugrađena nova drvena stolarija, uređeni sanitarni čvorovi, zamenjeni dotrajali podovi novim od granitne keramike, a prostor će dobiti osvežen izgled kroz molersko-farbarske radove.

Podsetimo, u oktobru 2025. godine u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici potpisan je ugovor o dodeli sredstava u iznosu od sedam miliona dinara za završetak druge faze obnove Muzeja na Spomen-groblju. Sredstva su obezbeđena iz republičkog budžeta, dok je prvu fazu obnove finansiralo Ministarstvo kulture.

Rekonstrukcija Spomen-kuće ima poseban značaj jer predstavlja nastavak brige o očuvanju istorijskog pamćenja i dostojanstva mesta stradanja. Memorijalni kompleks Spomen-groblje podignut je 1960. godine prema projektu arhitekte Bogdana Bogdanovića, kao trajni podsetnik na ustaško-nemački pogrom nad stanovništvom Srema tokom leta 1942. godine, kada je oko 8.000 ljudi dovedeno u kaznionicu, a veliki broj njih potom streljan.