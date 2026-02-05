Slušaj vest

U okviru realizacije projekta „Žene za ravnopravnost“, koji realizuje Grad Kruševac uz podršku Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena, tokom decembra meseca realizovano je pet info-sesija u pet seoskih mesnih zajednica na teritoriji grada.

Info-sesijama su prisustvovali predstavnici Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga i Centra za socijalni rad Kruševac. Tom prilikom prisutnima je predstavljen projekat, planirane projektne aktivnosti, kao i aktivnosti Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Kruševca, koji kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta života žena. Predstavnica Centra za socijalni rad upoznala je učesnike sa uslugama koje ova ustanova pruža, sa posebnim akcentom na bezbednost i podršku ženama, ali i svim građanima sa teritorije grada.

Tokom januara meseca realizovane su četiri preduzetničke obuke u prostorijama mesnih zajednica Pepeljevac, Veliki Kupci, Bela Voda i Veliki Šiljegovac. Obuke su realizovali sertifikovani treneri Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga, a polaznice su stekle znanja o mogućnostima pokretanja posla, izradi biznis plana, kao i o dostupnim subvencijama i podsticajnim merama, što će im omogućiti da apliciraju za finansijska sredstva.

U cilju unapređenja digitalne pismenosti zaposlenih u mesnim zajednicama, u prostorijama Gradske uprave realizovane su tri obuke namenjene sekretarkama mesnih zajednica. Obuke su bile posvećene unapređenju digitalnih veština, korišćenju novih internet platformi i aplikacija, sa posebnim akcentom na portal eUprava, u cilju bolje komunikacije sa građanima i unapređenja kvaliteta usluga.

Kao rezultat projekta, planirano je i tehničko unapređenje rada seoskih mesnih zajednica, tako što će pet mesnih zajednica biti opremljeno novim računarima, dok će jedan računar biti dodeljen Centru za socijalni rad u Kruševcu.