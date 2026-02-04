Slušaj vest

Kada su pre nedelju dana u stočnom fondu zatekli dve prinove, dva jagnjeta koje je ojagnjila ovca Bela, ni slutili nisu da će za sedam ista ovca ojagnjiti još jedno jagnje.

Ovaj prirodni fenomen desio se na gazdinstvu Marka Šegovića u selu Popovi nadomak Blaca.

U domaćinstvu Marka Šegovića iz sela Popove nadomak Blaca ovca Bela ojagnila je tri jagnjeta u vremenskom rasponu od sedam dana.

Kako se saznaje, ovca je pre sedam dana ojagnjila dva muška, a jutros i jedno žensko jagnje.

Foto: Blace info press, Gorica Šegović

Ljubijanka Šegović i njen suprug Marko našli su se u pravom čudu i nisu mogli da veruju.

Iako se ovčarstvom bave više decenija u ovom domaćinstvu ovakav slučaj nisu imali.

Ovaj nesvakidašnji događaj, zbunio je i ostale iskusne stočare iz ovog kraja koji ističu da se dešavalo da ovca ojagnji tri jagnjeta, ali u istom danu a ne u razmaku od sedam dana.