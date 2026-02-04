Slušaj vest

Opština Trstenik usvojila je pravilnik u cilju podrške porodicama koje brinu o deci sa smetnjama u razvoju. Ova odluka predstavlja održivu, pravednu i sistemsku podršku porodicama koje nose najveći teret brige. Pravo ne ostvaruju samo biološki roditelji, već i staratelji i usvojitelji

- Od 1. februara roditelji – negovatelji, staratelji i usvojitelji imaće pravo na finansijsku podršku. Želja nam je da unapredimo kvalitet života porodice, osnažimo roditelje koji se neposredno brinu o detetu i zbog toga nisu u mogućnosti da rade, kao i da im omogućimo da samostalno funkcionišu. Visina podrške je vezana za potrošačku korpu i redovno se usklađuje sa troškovima života — trenutno 46.000 dinara mesečno.

Zahtevi se mogu podnositi u Službi dečije zaštite, a zatim će korisnici moći da ostvare pravo na ovu finansijsku podršku. Ovo je važan korak ka većoj socijalnoj sigurnosti i dostojanstvu porodica koje svakodnevno pokazuju izuzetnu snagu i ljubav - izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.