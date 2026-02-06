Slušaj vest

U Sremskoj Mitrovici održan je uvodni sastanak kojim je zvanično započet proces izrade Teritorijalne strategije Srema, u okviru programa EU INTEGRA, koji se sprovodi uz tehničku podršku UNOPS-a. Time je praktično pokrenut jedan od najvažnijih razvojnih procesa za ceo Sremski okrug u narednim godinama.

Izrada strategije označava početak dugoročnog, održivog i integrisanog planiranja razvoja urbanog područja Srema, kroz zajednički rad Grada Sremske Mitrovice, partnerskih sremskih opština i institucija sa lokalnog, regionalnog i nacionalnog nivoa.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Grada Sremske Mitrovice, UNOPS-a, programa EU INTEGRA, Ministarstva za evropske integracije, Regionalne razvojne agencije Srem, kao i predstavnici partnerskih opština i ključnih sektora – ekonomije, prostornog planiranja, zaštite životne sredine, saobraćaja i društvenog razvoja.

"Prevazilazimo granice!"

Zamenica gradonačelnika Sremske Mitrovice naglasila je da izrada teritorijalne strategije predstavlja jedan od ključnih koraka ka povezivanju resursa čitavog Srema.

- Kroz projekat EU INTEGRA, kojim Evropska unija podržava integralni i teritorijalni razvoj u Srbiji, aplicirao je i grad Sremska Mitrovica sa svojim partnerskim opštinama. Naš projekat je prihvaćen i danas smo pristupili prvom, uvodnom i radnom sastanku kojim započinjemo izradu teritorijalne strategije. Ovo je važno zato što prevazilazimo administrativne granice lokalnih samouprava i povezujemo ne samo ljudske resurse, već i prirodne, privredne i sve druge resurse koji su nam na raspolaganju, sa ciljem boljeg i kvalitetnijeg života na teritoriji Sremskog okruga - istakla je ona.

1/5 Vidi galeriju Srem dobija teritorijalnu strategiju Foto: Kurir.rs/D.Š.

Govoreći o razvojnim potencijalima, posebno je naglasila strateški položaj Srema.

- Nalazimo se na dobroj raskrsnici puteva, imamo blizinu granice i dobru putnu infrastrukturu. Kada je u pitanju privredni razvoj, Sremski okrug je veoma značajan, a na našoj teritoriji se nalaze i Nacionalni park Fruška gora, kao i prirodni rezervati Obedska bara i Bara Zastavica. Kada sve te resurse zajednički udružimo i strateški isplaniramo buduće korake, možemo ih mnogo bolje iskoristiti. Planiranje je ključno – možda danas deluje apstraktno, ali bez kvalitetnog plana nema ni konkretnih rezultata - poručila je zamenica gradonačelnika.

Ruma, Inđija, Šid, Pazova... svi za istim stolom

Kako je naglašeno, teritorijalna strategija obuhvatiće urbano područje Sremske Mitrovice, ali i partnerske opštine Rumu, Inđiju, Šid, Staru Pazovu, Irig i Pećince.

- Mi smo već potpisali memorandum i sada smo formalno udruženi. Predstavnici partnerskih opština su danas ovde i zajedno ćemo mapirati probleme, ali i potencijale cele teritorije Srema. Ne sme da postoji razmišljanje da je nešto ‘problem Rume’ ili ‘problem Mitrovice’. Ljudi se kreću, žive i rade na celoj teritoriji i razvoj mora biti ravnomeran. Ako jedna opština ima dobru praksu, treba da je podelimo sa drugima - naglasila je ona.

Dodala je da će se strategija baviti ključnim oblastima – turizmom, ekologijom, saobraćajem, urbanizmom i društvenim razvojem, uz uključivanje stručnjaka iz svih relevantnih oblasti.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

UNOPS: "Strategija nije papir — ovo vodi do miliona evra!"

Menadžerka komponente programa EU INTEGRA koju sprovodi UNOPS, Olivera Kostić, istakla je da je početak izrade strategije u Sremskoj Mitrovici direktan korak ka realizaciji konkretnih projekata.

- Veliko mi je zadovoljstvo što smo danas u Sremskoj Mitrovici i što obeležavamo početak izrade teritorijalne strategije za grad i partnerske lokalne samouprave iz Sremskog okruga. Program EU INTEGRA, koji finansira Delegacija Evropske unije, sprovodi se u partnerstvu sa Ministarstvom za evropske integracije, a ovaj proces zasnovan je na iskustvima prethodnog programa EU PRO Plus, u okviru kojeg smo već uspešno pilotirali mehanizme teritorijalnog razvoja - navela je Kostić.

Ona je naglasila da je proces dug, ali otvoren i za građane.

- Ovaj proces traje oko godinu dana i uključuje institucije, stručnjake, lokalne samouprave, ali i građane, kroz javne rasprave pre usvajanja dokumenta. Iskustva pokazuju da su teritorijalne strategije kvalitetan mehanizam za realizaciju projekata – kroz prethodne programe podržali smo 12 strategija i 18 integralnih projekata ukupne vrednosti preko 12 miliona evra - istakla je ona.

Put do evropskih fondova

Na sastanku je zaključeno da će Teritorijalna strategija Srema biti ključni dokument za lakši pristup fondovima Evropske unije, ali i osnova za projekte koji će imati direktan uticaj na svakodnevni život građana.

Početak izrade strategije ocenjen je kao veliki iskorak ka planskom i koordinisanom razvoju Sremske Mitrovice i celog Srema, uz očekivanje da će ovaj dokument u narednim godinama doneti konkretne rezultate – od infrastrukture i ekologije, do novih radnih mesta i boljeg kvaliteta života.