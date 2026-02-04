Slušaj vest

Društvo onkoloških pacijenata Vranje, simboličnom akcijom "Koš za zdravlje" obeležilo je 4. februar Svetski dan borbe protiv raka.

Na prostoru ispred jednog restorana postavljen je koš u koji su učesnici povodom 4. februara Svetskog dana borbe protiv raka, ubacivali košarkašku loptu u znak simbolike same akcije "Koš za zdravlje".

U akciji je učestvovalo i 50 članova KK Panteri iz Vranja.

Članovima Društva onkoloških pacijenata Vranje uručen je pehar da istraju u svojoj borbi, a akcija je završena puštanjem balona u nebo.

Koš za zdravlje u Vranju Foto: Kurir.rs/T. S.

Pehar da istraju u svojoj borbi

- Mi smo se odazvali pozivu da podržimo obeležavanje Svetskog dana borbe protiv raka. Došli smo sa našim članovima udruženja i uručili smo im pehar da istraju u svojoj borbi u borbi protiv najteže bolesti i da uvek iz te borbe izađu kao pobednici -  izjavio je za Kurir Marjan Stanojković, predsednik Košarkaškog kluba Panteri, professor fizičkog vaspitanja u Gimnaziji “Bora Stanković” i OŠ "Radoje Domanović" u Vranju.

Događaj su pratile novinarske ekipe lokalnih I nacionalnih medija.

