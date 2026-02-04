"KOŠ ZA ZDRAVLJE U VRANJU!" Simbolična podrška onkološkim pacijentima na Svetski dan borbe protiv raka (FOTO)
Društvo onkoloških pacijenata Vranje, simboličnom akcijom "Koš za zdravlje" obeležilo je 4. februar Svetski dan borbe protiv raka.
Na prostoru ispred jednog restorana postavljen je koš u koji su učesnici povodom 4. februara Svetskog dana borbe protiv raka, ubacivali košarkašku loptu u znak simbolike same akcije "Koš za zdravlje".
U akciji je učestvovalo i 50 članova KK Panteri iz Vranja.
Članovima Društva onkoloških pacijenata Vranje uručen je pehar da istraju u svojoj borbi, a akcija je završena puštanjem balona u nebo.
Pehar da istraju u svojoj borbi
- Mi smo se odazvali pozivu da podržimo obeležavanje Svetskog dana borbe protiv raka. Došli smo sa našim članovima udruženja i uručili smo im pehar da istraju u svojoj borbi u borbi protiv najteže bolesti i da uvek iz te borbe izađu kao pobednici - izjavio je za Kurir Marjan Stanojković, predsednik Košarkaškog kluba Panteri, professor fizičkog vaspitanja u Gimnaziji “Bora Stanković” i OŠ "Radoje Domanović" u Vranju.
Događaj su pratile novinarske ekipe lokalnih I nacionalnih medija.
Kurir.rs