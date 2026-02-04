Na prostoru ispred jednog restorana postavljen je koš u koji su učesnici povodom 4. februara Svetskog dana borbe protiv raka, ubacivali košarkašku loptu u znak simbolike same akcije "Koš za zdravlje".

- Mi smo se odazvali pozivu da podržimo obeležavanje Svetskog dana borbe protiv raka. Došli smo sa našim članovima udruženja i uručili smo im pehar da istraju u svojoj borbi u borbi protiv najteže bolesti i da uvek iz te borbe izađu kao pobednici - izjavio je za Kurir Marjan Stanojković, predsednik Košarkaškog kluba Panteri, professor fizičkog vaspitanja u Gimnaziji “Bora Stanković” i OŠ "Radoje Domanović" u Vranju.