STERIJA NA JAPANSKOM U BEOGRADU: Knjiga dostupna studentima u biblioteci Filološkog fakulteta
Udruženje srpsko-japanskog prijateljstva Hanami Vršac nalazi se na lokaciji Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Naš Sterija se uselio na police biblioteke za japanski i kineski jezik Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Knjiga „Pokondirena tikva“ Jovana Sterije Popovića, prevedena na japanski jezik, od sada će biti dostupna studentima japanskog jezika za čitanje.
