Udruženje srpsko-japanskog prijateljstva Hanami Vršac nalazi se na lokaciji Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Naš Sterija se uselio na police biblioteke za japanski i kineski jezik Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Knjiga „Pokondirena tikva“ Jovana Sterije Popovića, prevedena na japanski jezik, od sada će biti dostupna studentima japanskog jezika za čitanje.

