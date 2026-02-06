Slušaj vest

U nedelju na Sretenje, u šumi Bagremara održaće se tradicionalna, 17. po redu manifestacija „Revena“.

Pored dobrog druženja i spremanja tradicionalnih jela, biće organizovano i humanitarno kuvanje „Čarobnog pasulja“, a sav prikupljeni prilog je namenjen za pomoć bolesnoj deci.

Druženje, kao i svake godine, počinje od ranih jutarnjih časova i traje do večeri. Posetioci će imati priliku da za porciju „Čarobnog pasulja“ koji će kuvati Ilija Jovkić i ekipa, doniraju novac koji će ići u humanitarne svrhe.

Koncept Revene se ne menja. Domaćini i gosti okupiće se u Bagremari, družiti uz jelo i piće, a svaki učesnik Revene će se organizovati na način kako njemu odgovara. Organizatori pozivaju sve građane da posete 17. Revenu i druže se uz pesmu i domaću hranu.