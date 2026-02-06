Slušaj vest

Reč je o projektu pošumljavanja gradskih i prigradskih područja, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine.

Poslednja u nizu akcija pošumljavanja sprovedena je u parku kod crkve u naselju Atenica. Tokom te akcije, parkovski prostor postao je bogatiji za 54 nove sadnice, čime se nastavlja sistemsko ulaganje u "pluća grada".

- Danas smo u parku kod crkve u Atenici posadili 54 sadnice sa jasnim ciljem – da obezbedimo čistiji vazduh i zdravije okruženje za naše sugrađane, a naročito za najmlađe koji ovde provode najviše vremena," izjavio je Vladan Milić, zamenik gradonačelnika.

Ova aktivnost u Atenici samo je deo šireg plana ozelenjavanja koji sprovodi grad Čačak. Prema rečima Vladana Milića, akcije će se nastaviti i u narednom periodu kako bi se obuhvatile sve ključne lokacije u gradu. U širem gradskom području biće posađeno ukupno 286 stabala.

- Prioritet je poboljšanje ekološke slike grada i stvaranje novih zelenih površina. Svako novo drvo korak je bliže održivijem i zdravijem Čačku, zato pozivam građane da čuvaju nove zasade kako bi u njima uživale i generacije koje dolaze, naglašava Milić.

Sadnjom novih stabala u gradskim i prigradskim zonama, Čačak korak po korak gradi zeleniju i održiviju budućnost.