Slušaj vest

Reč je o projektu pošumljavanja gradskih i prigradskih područja, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine.

Poslednja u nizu akcija pošumljavanja sprovedena je u parku kod crkve u naselju Atenica. Tokom te akcije, parkovski prostor postao je bogatiji za 54 nove sadnice, čime se nastavlja sistemsko ulaganje u "pluća grada".

- Danas smo u parku kod crkve u Atenici posadili 54 sadnice sa jasnim ciljem – da obezbedimo čistiji vazduh i zdravije okruženje za naše sugrađane, a naročito za najmlađe koji ovde provode najviše vremena," izjavio je Vladan Milić, zamenik gradonačelnika.

Ova aktivnost u Atenici samo je deo šireg plana ozelenjavanja koji sprovodi grad Čačak. Prema rečima Vladana Milića, akcije će se nastaviti i u narednom periodu kako bi se obuhvatile sve ključne lokacije u gradu. U širem gradskom području biće posađeno ukupno 286 stabala.

- Prioritet je poboljšanje ekološke slike grada i stvaranje novih zelenih površina. Svako novo drvo korak je bliže održivijem i zdravijem Čačku, zato pozivam građane da čuvaju nove zasade kako bi u njima uživale i generacije koje dolaze, naglašava Milić.

Sadnjom novih stabala u gradskim i prigradskim zonama, Čačak korak po korak gradi zeleniju i održiviju budućnost.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteDruštvo"GLEDAJTE U DETE, NE U TOPLOMER" Doktorka iz Čačka otkriva gde roditelji greše i kako se najbolje obara temperatura! A ovo su znaci da se odmah ide kod lekara
Screenshot 2026-02-03 103107.jpg
NekretnineU ovaj grad u Srbiji stigle beogradske cene! Oglas za stan od 2.605 evra po kvadratu iznenadio, ali opet se rasproda sve, i pre nego što se zgrada izgradi
Čačak
Moj biznisOvi majstori trenutno su najtraženiji: Rezidba voća u čačanskom kraju u punom jeku, a evo šta kažu stručnjaci - kako je najbolje uraditi
1769871100_17384092491737121075cacak-orezivanje-voca-fotorina3.jpg
SrbijaBESPLATNO LEČIO SIROMAŠNE, LIČNO PLAĆAO LEKOVE KOJE SU PODIZALI NA RECEPT: Čuveni Dragiša Mišović večno zadužio Srbe, na sahrani u to vreme bilo mu 15.000 ljudi
17687522341682929323_cacak-dr-dragisa-misovic-fotorina5 (1).jpg