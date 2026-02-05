Slušaj vest

Tokom teških dana kada je ledeni talas okovao Srbiju, a na hiljade građana usled elementarne nepogode ostalo bez struje, heroji vanredne situacije bili su elektro-monteri koji su se nadljudskim naporima borili da se svetlost vrati u svaki, pa čak i u najudaljeniji seoski planinski dom.

Upravo zbog toga u Palati Srbije organizovan je prijem gde su elektro-monterima Elektrodistribucije Srbije i radnicima JP „Srbijašume“ uručene zahvalnice. Među njima je i Jovan Glavonjić iz Guče koji je pokazao izuzetnu posvećenost, hrabrost i odgovornost.

- Sam posao elektromontera je veoma opasan i rizičan. Mnogo godina teškog rada po snegu i kiši, vetru i hladnoći je trebalo da bi se došlo do toga da u jednom trenutku baš elektromonteri ključni oslonac države. Zaista obavljamo jako teške poslove, kako bi građanima bilo dobro. Malo se o tome priča i piše, jer se sve zaboravlja kada sijalica zasija u vašem domu, kaže za RINU Jovan.

Iskreno dodaje da im neretko i život visi o koncu, jer se pretežno radi na nepristupačnom terenu u jako lošim vremenski uslovima.

- Pre nego što se popenjemo na stubove, svaki elektromonter prekrsti, jer samo uz Božiju pomoć se mogu rešiti pojedini kvarovi na dalekovodima i na mrežama niskog napona. Nadam se da je država shvatila da i mi imamo porodice i da nas neko čeka kući i da zbog toga treba da nam izađe u susret. Mi smo jedan veliki tim, jer kao pojedinac ništa se ne može uraditi, a meni je pripala velika čast da budem u Vladi Republike Srbije, kaže ovaj Dragačevac.

Jovan naglašava da je jako zahvalan na uručenom priznanju.

- Za to bih se zahvalio još jednom direktorki elektrodistribucije Biljani Komnenić, ali gospodinu Rajeviću za njihovo zalaganje za dobrobit elektromontera, kao i premijeru Vlade Đuru Macutu i ministarki Mesarović za obećanje da će elektromonteri uvek imati oslonac i pomoć od države.