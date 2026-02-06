Slušaj vest

Crveni krst Loznica dve velike i značajne robne donacije primio je u januaru i početkom ovoga meseca, saopšteno je danas iz ove organizacije. Banka hrane Vojvodine, višegodišnji partner i saradnik lozničkog Crvenog krsta, uputila je, kako je navedeno, donaciju kompanije "Delhaiza Serbia" od 677 paketa grožđa od po pola kilograma kao i 648 paketa čeri paradajza iste težine.

Ova donacija podeljena je korisnicima narodne kuhinje, dnevnim tražiocima pomoći u Crvenom krstu, kao i korisnicima u stanju socijalne potrebe na terenu. Osim toga pomogla je i kompanija "DM drogerie", koja već tradicionalno odvaja deo svog dnevnog prometa u okviru akcije ''giving Friday'', i ustupa ga kao novčanu donaciju Crvenom krstu Srbije za pomoć i podršku u radu Programa narodnih kuhinja.

LOZNICA - Podela na terenu.jpg
Foto: Crveni krst Loznice

- Pošto je Crveni krst Loznica jedna od organizacija koje redovno sprovode taj program, nama je upućeno 36.000 dinara. Od ove novčane donacije, kao direktna pomoć korisnicima programa narodne kuhinje, kupljena su i podeljena konzumna jaja. Inače, trenutno imamo 157 korisnika narodne kuhinje – kažu iz lozničkog Crvenog krsta.

Kurir.rs

