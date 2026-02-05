Slušaj vest

Prethodnih dana Srbiju i region obišla je vest da je pas kangal sa Peštera odbranio stado ovaca u domaćinstvu Kurtagića i usmrtio vuka. Hrabri Ajaz usprostavio se neprijatelju i uspeo da ga pobedi iako je završio povređen. On se sada uspešno oporavlja i i dalje se ne odvaja od svog stada.

- On je zaista naš heroj, član našeg domaćinstva. On se već oporavio, rane junačke zarastaju. Mogli smo da pročitamo različite i loše komentare, pa čak i da je vuk pogođen puškom. Moram reći da mi pušku niti imamo, niti smo videli šta se dogodilo te noći. Ujutru nas je zateklo krvoproliće kod tora i jasno nam je tad bilo da je naš Ajaz odbranio stado od vuka. Ljude misle i da je to neki naš marketing, ali mi niti se bavimo prodajom ni uzgojem pasa niti nas to zanima, mi smo ljudi koji se bave stočarstvom i to nas jedino zanima. Zato, takvim komenatrima lošim zaista nema mesta - kaže za RINU domaćin Saladin Kurtagić.

Ajaz je rođen u domaćinstvu Kurtagića, tu je porastao a svoju vernost i požrtvovanost pokazao je na najbolji mogući način. Evo šta kaže Saladina da li je realno da kangal može da pobedi vuka.

"Normalno je da pobedi vuka!"

- Oni su dosta masivni psi i imaju najjači stisak i vilice. Normalno je da može da pobedi vuka. On je dosta masivniji od vuka, teži je najmanje jedno 20 kila, ako ne i više. Sve zavisi i od kangala i od vuka, ali normalno je da je kangaI jači, što se toga tiče. Pas je odrastao uz stado, rođen je kod nas. Teži negde oko 80 kilograma i stalno je uz stado. Imao je više puta susrete sa vukom, bilo je svega, ali sad je takav ishod bio da se završilo tako da je pobedio vuka. Imao je zaštitnu ogrlicu, to je sigurno plus za njega, ali ja moram da ga obezbedim. Ako pustiš jednog psa, a dođe više vukova, kao što se dešavalo da dođe po šest vukova kod nas, ako ga ne zaštitiš — izgubićeš ga - kaže Saladin.

O dobrom psu, mora se dobro i voditi računa. Kurtagići svakodnevno paze na ishranu svojih pasa koji im čuvaju najveće stado ovaca na Balkanu koje broji čak — 1.600 grla. Na imanju je ukupno četiri psa kangala, koji su se pokazali kao najbolji i neprikosnoceni čuvari.

- Moraš da ga hraniš dobrom hranom. Hranimo ga svačim, kupujemo mu piletinu, kupujemo ekstra granule za pse i kupujemo mu hleb. Sve se to pravi i meša. Time se hrani. Mora da se dobro hrani da bi imao rezultat. Kada ga ne hraniš nema rezultata - poručuje Saladin.